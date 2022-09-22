Мясников: Усталость может быть признаком опасного заболевания

Постоянная усталость и утомление могут являться симптомами различных заболеваний, сообщил врач Александр Мясников в программе одного из федеральных каналов.

По словам эксперта, чаще всего усталость появляется после перенесенных COVID-19 и гриппа. Однако в редких случаях она может указывать на клещевой боррелиоз, анемию и проблемы с щитовидной железой.