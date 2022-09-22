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2 часа назад

Врач Мясников рассказал об опасных заболеваниях при постоянной усталости

Родной город

Чувство постоянной усталости может быть сигналом серьезных заболеваний.

Мясников: Усталость может быть признаком опасного заболевания
Фото: Родной городРодной город

Постоянная усталость и утомление могут являться симптомами различных заболеваний, сообщил врач Александр Мясников в программе одного из федеральных каналов.

По словам эксперта, чаще всего усталость появляется после перенесенных COVID-19 и гриппа. Однако в редких случаях она может указывать на клещевой боррелиоз, анемию и проблемы с щитовидной железой.

Александр Леонидович рекомендует вести активный образ жизни и проводить больше времени на свежем воздухе.

Здоровье,Александр Мясников,
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