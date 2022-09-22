Как хронический стресс влияет на способность к зачатию

Репродуктолог и репродуктивный психолог Ксения Камалова рассказала, влияет ли стресс на способность к зачатию.

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"Стресс потенциально способен снижать способность к зачатию, это так. Происходит это по нескольким причинам. Первая: за счет выброса гормонов надпочечников и сдвига гормонального фона в сторону отсутствия овуляции", — пояснила эксперт в комментарии Общественной службе новостей.

По словам эксперта, стрессовый фактор сдвигает доминанту, на которую ориентирован организм, в свою сторону. Это тоже может приводить к снижению способности к зачатию на интеллектуальном уровне.

Также стресс нежелателен в период вынашивания ребенка. Спазм сосудов, который происходит регулярно во время хронического стресса, может провоцировать потерю беременности.