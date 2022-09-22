Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам рассказали, как отличить осеннюю хандру от психического расстройства

Москва24иещё 1

Осенняя хандра свойственна многим творческим людям, которые ярко ощущают изменения в природе, считает кандидат психологических наук Ольга Чаликова. Она рассказала, как улучшить свое состояние в подобный период. А врач-психиатр и психотерапевт Михаил Валуйский объяснил, с какими болезнями осеннюю хандру можно перепутать.

Как отличить осеннюю хандру от психического расстройства
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Чаликова утверждает, что подобный период может привнести в жизнь человека спокойствие и отдых. Избавляться от состояния осенней хандры не стоит сразу же, ведь, считает эксперт, благодаря ему появляется возможность позволить себе быть живым и переживающим.

Кроме того, многие способны перепутать сезонную грусть и печаль с психическим расстройством, заявила она. Валуйский подтвердил ее слова.

"Все люди грустят и печалятся. Но если человек испытывает интеллектуальный, физический и эмоциональный упадок в течение половины дня и больше, а длится такое состояние более двух недель – это повод обратиться к специалисту за точной диагностикой", – отметил Валуйский в разговоре с "Газетой.ру".

Он добавил, что некоторые люди могут путать свои состояния из-за стереотипов, которые были навязаны в юном возрасте. По его мнению, ребенок видит наступление грусти у взрослых в период осени, а в последствии перенимает такое поведение. Психотерапевт порекомендовал учиться видеть хорошее в окружающем мире, правильно питаться и чередовать отдых с физическими и интеллектуальными нагрузками.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители