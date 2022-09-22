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1 час назад

Назван продукт, который может спасти от инфаркта

СОВА

Медики уверены, что обычный шпинат, который добавляют в омлеты, пасту, салаты, сэндвичи, способен сберечь здоровье и даже спасти от инфаркта.

Назван продукт, который может спасти от инфаркта
Фото: СОВАСОВА

Как утверждают врачи, употребляя шпинат, уменьшается уровень холестерина, укрепляются кости, регулируется кровяное давление и значительно снижается риск развития инсульта и инфаркта.

Такое влияние он оказывает за счет большого содержания железа, кальция, калия, магния, натрия, цинка и витаминов: С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К.

Врачи советуют употреблять свежий шпинат сразу после покупки, так как продукт считается скоропортящимся, пишет портал Роспотребнадзора здоровое-питание.рф.

Здоровье,Роспотребнадзор,
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