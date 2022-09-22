Интервальное голодание: что это такое и насколько оно эффективно при похудении

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Грамотное интервальное питание (ИП) — это очень мощный механизм оздоровления организма и избавления от лишнего веса. Наука нам это утверждает, а реальность подтверждает. Теория без практики мертва.

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Анастасия Фомина Автор первого в России курса по интервальному питанию, интегративный нутрициолог

Само словосочетание «интервальное питание» звучит на первый взгляд для многих пугающе.

Это что, голодной ходить буду? Я так точно не смогу!

Но чтобы с полной уверенностью утверждать, важно понимать всю суть и нюансы. Даже если вы пробовали ИП, но не достигли результата, это не означает, что технология не работает или вам она не подходит. Как и в любом деле важно сначала получить четкие знания, затем применить их в жизни, а дальше наслаждаться результатом.

Развею первый миф сразу. Ни о каких голоданиях, тем более длительных речи не идет. Когда вы грамотно внедряете в свою привычную жизнь ИП, успокаивается чувство голода. То есть люди, которые чаще питаются, соответственно чаще хотят есть.

И каждый раз, когда мы едим — неважно, кофе с орешками, яблоко или пиццу — в организме происходит незамедлительный скачок инсулина. Так, инсулин вырабатывается на каждый прием пищи и контролирует уровень сахара в крови. А еще он ответственен за отложение жира и блокирует его сжигание.

Вуаля — напрашивается логический вывод: то, к чему нас последние 20 лет повально призывали диетологи, фитнес-тренеры и вся эта якобы ЗОЖ-индустрия — на деле все выглядит совершенно по-другому.

Пока у нас будет достаточно высокий уровень инсулина — а это перекусы в течение дня, скудные порции, неумение сформировать свою тарелку в любом месте, где бы вы не находились — то процесс естественного сжигания жира запустить мы не сможем.

Итак, ИП прямым образом влияет на два доминирующих гормона в организме: инсулин, ответственный за отложение жира, и гормон роста — главный жиросжигающий и антиэйдж гормон. Они и выполняют противоположные функции, когда дело касается сжигания жира естественным образом. Естественным (!) — без кефирных диет и издевательств над организмом. Эти гормоны не дружат между собой: если включается один, то он моментально подавляет другой. Поэтому пока инсулин будет высоким, мы просто не сможем худеть без усилий, не изнуряя себя голодовками. ИП оказывает мощное положительное влияние на уровень инсулина — и ты живешь свою жизнь, интегрировав в нее стиль грамотного питания с интервалами: уходят лишние килограммы, растут показатели здоровья.

ИП — это тот волшебный механизм, который дарован нам природой, позволяет снизить уровень инсулина и повысить уровень гормона роста. Как жаль, что такому не учат в школах, ведь воспользоваться этой системой очень и очень просто.

Помимо прочего вы будете приятно удивлены, когда ощутите на себе, как грамотное интервальное питание волшебным образом избавляет от чувства голода. Вот такой парадокс на первый взгляд: метод действительно снижает аппетит. И по мере того как организм привыкает к новой системе питания, возникает очень спокойное отношение к еде! Полностью пропадает желание переедать, улучшается сон, работоспособность, концентрация внимания.

Питаться грамотно с интервалами стали многие медийные личности — Скарлетт Йохансон, Дженнифер Лопес, Тина Канделаки, Ляйсан Утяшева. Кто-то громко и открыто рассказывает о своих предпочтениях, другие не афишируют — это и неважно. Важнее, что с каждым днем все больше осознанных людей включают такой стиль питания в свою жизнь как опору. Все базовые настройки организма зарождаются в теле, да что там — мозг запускается через тело! Мы так устроены природой: наладив физиологию организма, начинаем расцветать в других сферах — взлетаем в карьере, строим крепкие отношения. И дело здесь не в шариках в небо — работает вполне объяснимая связка биомеханики и психоэмоционального состояния.

Эта система способна вот так по цепочке менять судьбы. Я точно знаю, о чем говорю: в моей практике девушки снижали дозировки синтетических гормонов щитовидной железы при гипотериозе, да еще и после облучения, всего лишь грамотно наладив питание! Уменьшали приливы после перенесенной онкологии на женскую репродуктивную функцию с 20 эпизодов в день всего-то до 2. Выбрасывали таблетки, стабилизирующие сахар, которые не помогали много лет, а параллельно сбрасывали и продолжают сбрасывать по 5-10-30 кг. Это женщины разного возраста и социального положения, жительницы мегаполисов и деревень, России и других стран. Среди них и те самые медийные личности. Только разницы нет — система грамотного интервального питания работает одинаково, кем бы ты ни был. И я очень рада, что наконец наступает новая эпоха в питании, образе жизни. Теперь быть стройной, красивой и здоровой доступно каждому.