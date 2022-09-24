Релакс-йога: расслабление тела и ума

Инь-йога или релакс-йога – это направление йоги, которое помогает растянуть все мышцы тела. В процессе занятия происходит полное расслабление тела и ума. Каждая асана способствует максимальной концентрации на ощущениях, мыслях и дыхании.

На занятие нужно потратить всего 15 минут в день, а ваше ментальное состояние заметно улучшится.

Подробнее о практике смотрите в видео.