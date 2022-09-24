Релакс-йога: расслабление тела и ума

Инь-йога или релакс-йога – это направление йоги, которое помогает растянуть все мышцы тела. В процессе занятия происходит полное расслабление тела и ума. Каждая асана способствует максимальной концентрации на ощущениях, мыслях и дыхании.
На занятие нужно потратить всего 15 минут в день, а ваше ментальное состояние заметно улучшится.
Подробнее о практике смотрите в видео.
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