Раскрыты опасные последствия чистки зубов после умывания лица

Дерматолог Линдси (фамилия неизвестна) раскрыла опасные последствия чистки зубов после умывания лица. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам эксперта, чистить зубы необходимо до умывания лица. «Бактерии, стекающие вместе со слюной и зубной пастой изо рта, могут вызвать прыщи на подбородке», — заявила доктор. При этом пользовательница сети с никнеймом dermguru, чей блог насчитывает более 670 тысяч подписчиков, отметила, что остатки от продукта, в составе которых содержатся спирт, перекись водорода и фтор, могут повлиять на появление раздражений и сухости на коже.