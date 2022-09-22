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2 часа назад

Раскрыты опасные последствия чистки зубов после умывания лица

Lenta.ru

Дерматолог Линдси (фамилия неизвестна) раскрыла опасные последствия чистки зубов после умывания лица. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Раскрыты опасные последствия чистки зубов после умывания лица
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, чистить зубы необходимо до умывания лица. «Бактерии, стекающие вместе со слюной и зубной пастой изо рта, могут вызвать прыщи на подбородке», — заявила доктор. При этом пользовательница сети с никнеймом dermguru, чей блог насчитывает более 670 тысяч подписчиков, отметила, что остатки от продукта, в составе которых содержатся спирт, перекись водорода и фтор, могут повлиять на появление раздражений и сухости на коже.

Зрители поблагодарили врача за полезный ролик в комментариях под публикацией. «Это просто изменило мою жизнь», «Подождите. В этом видео столько смысла», — писали они. В то же время были и те подписчики, которые отнеслись к этому скептически. «Сильно сомневаюсь, что это нанесет вред моей коже», — высказался один из юзеров.

Здоровье,
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