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1 час назад

Menopause: обнаружено, что массаж стоп может улучшить качество сна у женщин

FBM.ru

Турецкие ученые из Университета Каратеки и Университета Амасья провели исследование, в ходе которого выяснили, что женщины в период менопаузы могут спать на час дольше каждую ночь, если они регулярно делают обычный массаж стоп. Результаты эксперимента, опубликованные в журнале Menopause,

Обнаружено, что массаж стоп может улучшить качество сна у женщин
Фото: FBM.ruFBM.ru

Исследование показало, что эта процедура улучшает качество сна, снижает усталость и тревожность, воздействуя на нервные окончания, в большом количестве присутствующие в ступнях.

В эксперименте приняли участие 70 женщин, половине из которых в течение недели ежедневно делали массаж стоп, а другая половина не получала этой процедуры. Выяснилось, что продолжительность ночного сна у представительниц первой группы увеличилась в среднем на один час.

Поэтому авторы исследования настоятельно рекомендуют массаж при усталости, нарушениях сна и проявлениях тревожности. Конечно, если у человека нет медицинских противопоказаний к проведению процедуры. К сожалению, женщины климактерического периода часто страдают бессонницей, нарушениями дыхания во время сна, а также резкими переменами настроения, что также может негативно сказаться на ночном отдыхе.

Именно поэтому специалисты рекомендуют массаж стоп в качестве негормонального лечения климактерических симптомов.

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