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2 часа назад

Врач предложила россиянам метод борьбы с лишним весом

Vse42.ru

Российский врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о способе, который поможет худеющим людям достичь стройности фигуры. В этом вопросе она подчеркнула важность уменьшения съедаемой порции.

Врач предложила россиянам метод борьбы с лишним весом
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как рассказала Зухра Павлова, ожирение может привести к таким неприятным последствиям, как развитие болезней суставов, сердечно-сосудистых недугов и онкологии. По мнению эксперта, главным фактором ожирения является не генетика и не отсутствие физической активности, а переедание, передает "Комсомольская правда" со ссылкой на Telegram-канал врача.

– Когда пациенты с ожирением говорят, что они едят мало, то они чаще всего искренне заблуждаются. Им только кажется, что их порции нормального размера и умеренны по составу белков-жиров-углеводов. Они не замечают своего "кусочничества" между приемами пищи, – цитирует СМИ эндокринолога.

Она отметила, что для того, чтобы вес начал уходить, необходимо уменьшать каждую свою порцию на 1/5. По словам медика, лишние калории могут незаметно "прятаться" в перекусах, например в сладостях к чаю.

Здоровье,
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