Врач предложила россиянам метод борьбы с лишним весом

– Когда пациенты с ожирением говорят, что они едят мало, то они чаще всего искренне заблуждаются. Им только кажется, что их порции нормального размера и умеренны по составу белков-жиров-углеводов. Они не замечают своего "кусочничества" между приемами пищи, – цитирует СМИ эндокринолога.