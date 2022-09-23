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3 часа назад

Массаж стоп облегчает симптомы менопаузы у женщин

runews24.ru

Исследование провели турецкие ученые. Они выяснили, что массирование стоп улучшает сон, снимает усталость и тревожность.

Массаж стоп облегчает симптомы менопаузы у женщин
Фото: runews24.rurunews24.ru

Симптом постменструальной паузы облегчает массаж стоп. Такой вывод сделали учёные из Университета Амасья и Каратекинского университета. Об этом написал Menopause.

Исследователи проанализировали состояние здоровья 70 женщин, которые находились в постклимактерическом возрасте. Ежедневно в течение семи дней 35 участницам делали массаж стоп. Остальные не получали никакие оздоровительные процедуры. Затем учёные собрали информацию о состоянии и сне испытуемых.

Выяснилось, что женщинам, которым массировали ступни, стали дольше спать. Средняя продолжительность ночного сна увеличилась примерно на час. Кроме того, у этих женщин снизились усталость и тревожность.

Учёные дали женщинам совет во время менопаузы регулярно массировать ступни ног. Приём поможет избежать нарушений сна и перепадов настроения.

Здоровье,
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