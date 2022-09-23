Врач рассказала, когда инжир опасен для здоровья

В плодах инжира содержатся антиоксиданты, йод, фосфор и другие полезные для организма человека вещества. Однако переедать им не стоит, убеждена диетолог Римма Мойсенко. Ее слова приводит радио Sputnik.

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Белковая составляющая инжира может стать причиной нежелательной реакции иммунной системы. Если съесть плодов слишком много, то они перестанут перевариваться в желудке. В период обострения заболеваний ЖКТ от инжира стоит отказаться вовсе: мелкие семена дадут лишь дополнительную нагрузку на кишечник.

Также, по словам медика, инжир противопоказан людям, страдающим диабетом, ожирением; тем, у кого есть симптомы метаболического синдрома. Дело в том, что этот фрукт перенасыщен фруктозой. А она может спровоцировать скачки сахара в крови.

Диетолог рекомендовала есть инжир через день и не более трех плодов за один раз.