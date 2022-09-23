Врач рассказала, когда инжир опасен для здоровья

В плодах инжира содержатся антиоксиданты, йод, фосфор и другие полезные для организма человека вещества. Однако переедать им не стоит, убеждена диетолог Римма Мойсенко. Ее слова приводит радио Sputnik.
Белковая составляющая инжира может стать причиной нежелательной реакции иммунной системы. Если съесть плодов слишком много, то они перестанут перевариваться в желудке. В период обострения заболеваний ЖКТ от инжира стоит отказаться вовсе: мелкие семена дадут лишь дополнительную нагрузку на кишечник.
Также, по словам медика, инжир противопоказан людям, страдающим диабетом, ожирением; тем, у кого есть симптомы метаболического синдрома. Дело в том, что этот фрукт перенасыщен фруктозой. А она может спровоцировать скачки сахара в крови.
Диетолог рекомендовала есть инжир через день и не более трех плодов за один раз.
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