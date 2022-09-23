5 способов расслабить мышцы шеи и спины

Для этого не понадобится выходить из дома — всё необходимое наверняка найдётся под рукой.

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Дыхательные практики

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Дыхание помогает расслабиться, убрать тревожность. Пожалуй, лучший эффект даёт упражнение Сама Вритти Пранаяма (равномерное дыхание), суть которого заключается в совершении одинаково длинных вдохов и выдохов. Для выполнения упражнения нужно сесть поудобнее и дышать через нос. Отсчёт нужно вести так, чтобы вдохи и выдохи всегда заканчивались одной и той же цифрой.

Можно усложнить это упражнение, добавив паузу после цикла «вдох-выдох». Дыхательное упражнение нужно делать не менее пяти минут два-три раза в день.

Медитация

С помощью медитации можно избавиться от тревожности, расслабить тело и мышцы, справиться со стрессом.

Медитировать нужно в тихом спокойном месте, приняв удобное положение и сосредоточившись на процессе, не отвлекаясь на посторонние мысли. В этом помогут специализированные аудио- и видеоматериалы.

Об одном из способов, который подойдёт даже новичкам, читайте в статье по ссылке.

Ванны с английской солью

Соль, её ещё называют сульфатом магния, добывают из минеральных источников. Она состоит из серы, магния, кислорода, воды. Это сочетание элементов способствует очищению клеток от токсинов, восполняет дефицит магния в организме, помогает расслабиться, снять напряжение в мышцах, улучшает работу нервной и сердечно-сосудистой системы.

Ванну нужно принимать не более 15-20 минут в сидячем положении. При этом температура воды должна быть +36...+38°C.

Глубокая мышечная релаксация

Напряжение — один из главных спутников стресса. Практика релаксации позволяет почувствовать разницу между разными состояниями мышц и научиться быстрее расслаблять их.

Нужно принять наиболее удобное положение и начать последовательно напрягать мышцы всего тела и расслаблять их. Например, сначала задействовать мышцы ног на 5-10 секунд, затем отпустить напряжение и подождать 15-20 секунд. А после перейти к другой группе мышц, прорабатывая таким образом всё тело.

Арт-терапия

Это один из самых простых, но в то же время эффективных способов снять именно эмоциональное напряжение. Что, в свою очередь, положительно скажется и на физическом состоянии. Причём умение рисовать для арт-терапии совсем не обязательно.