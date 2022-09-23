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1 час назад

Доктор Мясников призвал женщин осторожно относиться к одной группе препаратов

Lenta.ru

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвал женщин с осторожностью относиться к одной группе лекарств. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор Мясников призвал женщин осторожно относиться к одной группе препаратов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мясников заявил, что женщинам необходимо аккуратно принимать препараты, содержащие йод. Как объяснил телеведущий, если пациент принимает лекарство из этой группы без контроля врача, то это может привести к нарушению работы щитовидной железы, в частности, к гипертиреозу — состоянию, при котором щитовидная железа производит слишком много гормонов.

По словам Мясникова, гипертиреоз характеризуется повышенной раздражительностью, постоянной нервозностью, проблемами со сном, выпадением волос. Доктор добавил, что это состояние может вызывать аритмию — нарушения ритма сердца.

Ранее Мясников дал несколько советов при бессоннице. В частности, он порекомендовал расслаблять мышцы тела одну за другой, чтобы быстро заснуть. При этом специалист назвал неэффективным методом счет овец перед сном. По его словам, вместо этого лучше подумать о чем-то отвлеченном.

Александр Мясников,
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