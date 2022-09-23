Доктор Мясников призвал женщин осторожно относиться к одной группе препаратов

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвал женщин с осторожностью относиться к одной группе лекарств. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Мясников заявил, что женщинам необходимо аккуратно принимать препараты, содержащие йод. Как объяснил телеведущий, если пациент принимает лекарство из этой группы без контроля врача, то это может привести к нарушению работы щитовидной железы, в частности, к гипертиреозу — состоянию, при котором щитовидная железа производит слишком много гормонов.

По словам Мясникова, гипертиреоз характеризуется повышенной раздражительностью, постоянной нервозностью, проблемами со сном, выпадением волос. Доктор добавил, что это состояние может вызывать аритмию — нарушения ритма сердца.