10 эфирных масел против тревоги

На фоне частичной мобилизации, а также запредельного количества фейков вокруг неё, некоторые горожане жалуются на упадок сил и тревогу. Как с этим справиться при помощи ароматерапии «Хорошим новостям» рассказал Лев Ермолаев — коллекционер эфирных масел. По нашей просьбе он подобрал 10 ароматов, которые помогут успокоиться и прийти в состояние душевного равновесия.

Фото: Pxhere Pxhere

Лаванда

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Эфирное масло лаванды – одно из тех, о которых говорят «на любителя». В зависимости от сорта и химического состава оно может иметь тонкий цветочный или резкий запах.

– Кому-то нравятся тонкие запахи, другим – более резкие, грубые. Каждый аромат, как цвет или музыка, – под настроение, поэтому я всегда советую пробовать, – говорит Лев Павлович.

Кстати, по словам Льва Ермолаева, лаванда, которая произрастает в Крыму, гораздо лучше французской – заграницей возделывают «техническую» лаванду, с более резким запахом, но которую легче собирать и выращивать в более влажном климате.

Литзея

Литзея (или левзея) – это тропический вечнозеленый кустарник семейства лавровых, который цветет желтыми или белыми цветками, а плоды внешне похожи перец. Именно из плодов и олучают эфирное масло, которое имеет, по словам Лва Ермолаева, леденцовый запах, похожий на дюшес.

Эстрагон

Эстрагон – знакомая большинству специя, с использованием которой производят напиток тархун. Если вам нравится запах этой газировки, то наверняка придется по душе и аромат эфирного масла.

Полынь лимонная

Не стоит бояться слова «полынь» в названии этого эфирного масла. К слову, эстрагон тоже относится к семейству полынных. Масло полыни лимонной имеет яркий лимонный запах, который позже сменяется мягким травянистым ароматом.

Розмарин

Эфирное масло розмарина – «морской росы» – Лев Ермолаев разливает в синие флаконы, под оттенок цветов. Это тоже довольно известное эфирное масло и популярная специя, она благотворно влияет на дыхание и состояние нервной системы, улучшает память. Однако пользоваться эфирным маслом розмарина нужно аккуратно – перед нанесением на кожу лучше смешать его с жирным косметическим маслом (ореха, персиковых или виноградных косточек и т.д.).

– Надо пробовать аккуратно, на кончике зубочистки – наносить на локтевой сгиб, проверять аллергию, – объясняет Лев Павлович.

Кориандр

Еще одна привычная многим специя. Эфирное масло кориандра, как говорит Лев Ермолаев, имеет хлебный запах и успокаивает нервную систему – не только из-за химического состава, но и из-за ассоциаций с теплотой, выпечкой и домом.

Пихта

Эфирное масло пихты, по словам коллекционера, является одним из самых доступных по цене и обладает ярким, «густым» запахом. Его тоже можно нанести на кожу в области висков, запястий, стоп (предварительно перемешав с основой из жирного косметического масла), или добавить в арома-лампу.

Кедр

Эфирное масло кедра разных видов также может существенно различаться по запаху, однако все сорта будут восстанавливать нервную систему и снижать тревогу.

Нероли

Масло цветков горького апельсина под названием «Нероли» – еще один вариант запаха против тревоги для тех, кому нравятся цветочные и цитрусовые нотки в аромате.

Фенхель

Эфирное масло фенхеля, или сладкого укропа, – одно из любимых в коллекции Льва Ермолаева. По его словам, прекрасно успокаивает и аромат эфирного масла обычного укропа – с ним, кстати, делают и «укропную водичку» для детей.

Кстати, обратиться ко Льву Павловичу за настоящими эфирными маслами можно по телефону 89128077369.