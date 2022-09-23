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1 час назад

Врач Кашух раскрыла опасность неправильного использования увлажнителей воздуха

Мария Иглина

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух заявила, что чрезмерно увлажненный воздух грозит болезнями сердца, сосудов и кожи. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Известиями".

Раскрыта опасность неправильного использования увлажнителей
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам медика, оптимальная влажность воздуха в помещении составляет от 40 до 60 процентов. Кашух объяснила, что воздух, чрезмерно насыщенный влагой, — это благоприятная среда для размножения плесени и пылевых клещей, которые могут вызвать кожные заболевания и аллергическую реакцию у человека.

Кроме этого, чрезмерно влажный воздух и высокая температура нарушают терморегуляцию организма, что негативно сказывается на здоровье сердца и сосудов.

Чтобы следить за показаниями воздуха, необходимо установить гигрометр. А в качестве альтернативы увлажнителю воздуха эксперт рекомендует регулярное проветривание и влажную уборку.

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Здоровье,
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