Раскрыта опасность неправильного использования увлажнителей

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух заявила, что чрезмерно увлажненный воздух грозит болезнями сердца, сосудов и кожи. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Известиями".

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Так, по словам медика, оптимальная влажность воздуха в помещении составляет от 40 до 60 процентов. Кашух объяснила, что воздух, чрезмерно насыщенный влагой, — это благоприятная среда для размножения плесени и пылевых клещей, которые могут вызвать кожные заболевания и аллергическую реакцию у человека.

Кроме этого, чрезмерно влажный воздух и высокая температура нарушают терморегуляцию организма, что негативно сказывается на здоровье сердца и сосудов.

Чтобы следить за показаниями воздуха, необходимо установить гигрометр. А в качестве альтернативы увлажнителю воздуха эксперт рекомендует регулярное проветривание и влажную уборку.