Врач-терапевт рассказала о лучшем антистрессовом напитке

Врач-терапевт Лариса Алексеева назвала лучший антистрессовый напиток.
По словам специалиста, речь идёт о молочном улуне, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».
«Этот напиток отличается типом ферментации, – пояснила доктор. – Он обладает седативным расслабляющим действием, поэтому его можно пить даже в вечернее время, он не нарушит сон».
Алексеева при этом подчеркнула, что улун позволяет быстро успокоиться и выйти из нервного состояния.
Ранее врач-диетолог, аллерголог и иммунолог Антонина Саволюк назвала продукты, которые помогут улучшить качество сна.