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2 часа назад

Врач-терапевт рассказала о лучшем антистрессовом напитке

Свободная прессаиещё 1

Врач-терапевт Лариса Алексеева назвала лучший антистрессовый напиток.

Врач-терапевт рассказала о лучшем антистрессовом напитке
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

По словам специалиста, речь идёт о молочном улуне, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

«Этот напиток отличается типом ферментации, – пояснила доктор. – Он обладает седативным расслабляющим действием, поэтому его можно пить даже в вечернее время, он не нарушит сон».

Алексеева при этом подчеркнула, что улун позволяет быстро успокоиться и выйти из нервного состояния.

Ранее врач-диетолог, аллерголог и иммунолог Антонина Саволюк назвала продукты, которые помогут улучшить качество сна.

Здоровье,
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