Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Гинеколог назвала неожиданное последствие отмены приема оральных контрацептивов

Lenta.ru

Пропуск приема одной-двух таблеток оральных контрацептивов повышает риск наступления беременности, а после полной отмены препарата растет вероятность забеременеть двойней, утверждает руководитель экспертного центра женского здоровья, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала неожиданные последствия приема и отмены противозачаточных средств.

Названо последствие отмены приема оральных контрацептивов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Каждый комбинированный гормональный контрацептив эффективен в защите от нежелательной беременности и профилактике ряда гинекологических заболеваний, рассказала Селихова. Его задача — увеличить в организме количество эстрогенов и гестагенов, которые не дают фолликулостимулирующему и лютенизирующему гормонам стимулировать овуляцию. При этом базовый уровень гормонов и состояние эндометрия остаются в норме.

Видео дня

По словам Селиховой, гормональные контрацептивы лишь тормозят овуляцию, но не могут отсрочить наступление климакса. Снижение резерва яичников происходит за счет других механизмов. Оральные контрацептивы необходимо принимать строго в одно и тоже время, предупредила она.

Селихова отметила, что, если женщина пропускает прием одной и более таблеток, то вероятность наступления беременности становится крайне высокой. После отмены оральных контрацептивов наступают самые активные и эффективные овуляции. «В таком случае есть вероятность наступления беременности двойней, так как из-за активного выброса фолликулостимулирующего гормона могут начать расти доминантные фолликулы сразу в двух яичниках, — рассказала Селихова. — Но, если у женщины есть серьезные нарушения овуляторной функции яичников, то этот способ не всегда рабочий».

Оральные контрацептивы врач подбирает индивидуально. При правильном выборе, а это можно оценить не ранее чем через два-три месяца от начала использования, нет ациклических кровяных выделений из влагалища, нет ухудшения общего самочувствия и вес не меняется, добавила акушер-гинеколог. По ее словам, в приеме оральных гормональных контрацептивов есть явный плюс: употребляющие их люди чаще занимаются сексом, что способствует сжиганию калорий.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители