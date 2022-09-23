Названо последствие отмены приема оральных контрацептивов

Пропуск приема одной-двух таблеток оральных контрацептивов повышает риск наступления беременности, а после полной отмены препарата растет вероятность забеременеть двойней, утверждает руководитель экспертного центра женского здоровья, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала неожиданные последствия приема и отмены противозачаточных средств.

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Каждый комбинированный гормональный контрацептив эффективен в защите от нежелательной беременности и профилактике ряда гинекологических заболеваний, рассказала Селихова. Его задача — увеличить в организме количество эстрогенов и гестагенов, которые не дают фолликулостимулирующему и лютенизирующему гормонам стимулировать овуляцию. При этом базовый уровень гормонов и состояние эндометрия остаются в норме.

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По словам Селиховой, гормональные контрацептивы лишь тормозят овуляцию, но не могут отсрочить наступление климакса. Снижение резерва яичников происходит за счет других механизмов. Оральные контрацептивы необходимо принимать строго в одно и тоже время, предупредила она.

Селихова отметила, что, если женщина пропускает прием одной и более таблеток, то вероятность наступления беременности становится крайне высокой. После отмены оральных контрацептивов наступают самые активные и эффективные овуляции. «В таком случае есть вероятность наступления беременности двойней, так как из-за активного выброса фолликулостимулирующего гормона могут начать расти доминантные фолликулы сразу в двух яичниках, — рассказала Селихова. — Но, если у женщины есть серьезные нарушения овуляторной функции яичников, то этот способ не всегда рабочий».