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2 часа назад

Пластический хирург предупредила об опасности тренировок с макияжем

Lenta.ru

Тренировка с не снятым заранее макияжем грозит появлением воспалений и прыщей на коже, предупредила кандидат медицинских наук, пластический хирург Лия Гавашели. В беседе с «Аргументами и фактами» она рассказала об опасности занятий спортом с нанесенной на лицо косметикой.

Хирург предупредила об опасности тренировок с макияжем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Гавашели, косметика, не снятая после дня в офисе или нанесенная специально перед спортзалом, закрывает поры. «И в том момент, когда мы прилагаем усилия на групповой тренировке или в тренажерном зале, начинают активно работать потовые железы, выделяется себум (кожное сало) — все это смешивается с косметикой и приводит к появлению комедонов (небольшие узелки в виде черных точек или прыщиков) и воспалительных элементов», — объяснила врач.

Перед тренировкой, продолжила хирург, необходимо удалить остатки макияжа и загрязнений (пыли, себума) с лица. «В некоторых залах даже стоят для этих целей баллончики с мицеллярной водой, есть ватные диски и даже ватные палочки. Не нужно думать, что все это для тех, кто отправляется в душ или в сауну», — отметила Гавашели, попросив позаботиться о таком наборе для себя, если его нет в спортивном зале.

Во время тренировки можно при необходимости применять увлажняющий спрей для кожи, добавила врач, а после — обязательно умыться при помощи средства, подходящего человеку по типу кожи (геля, пенки, гидрофильного масла). После этого, рассказала Гавашели, нужно протереть лицо тоником, чтобы восстановить РН кожи, а затем нанести крем.

Здоровье,
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