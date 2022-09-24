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42 минуты назад

Дизайнер поделилась правилами выбора и ношения термобелья

Мослентаиещё 1

Правилами выбора и ношения термобелья поделилась с «Мослентой» дизайнер и телеведущая Карина Гурина. По ее словам, для нужного эффекта оно должно плотно прилегать к коже.

Дизайнер поделилась правилами выбора и ношения термобелья
Фото: МослентаМослента

«Любое термобелье призвано выполнять следующие функции: отведение влаги от тела; сохранение естественного тепла тела; борьбу с бактериями, нейтрализацию запаха пота. Оно должно быть комфортным и удобным при активном отдыхе», — перечислила она.

Для повседневного использования в холода Гурина советует более тонкое белье. Для активных профессиональных тренировок потребуется материал поплотнее, отметила она. Лучшим материалом дизайнер назвала хлопок. Как правило, производители сочетают его с синтетикой, чтобы усилить термоэффект.

Чтобы термобелье работало с полной отдачей, Гурина рекомендует носить его на голое сухое тело.

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