Как низкое качество сна связано с сердечной недостаточностью

Ученые из Медицинского университета Хиого выяснили, что плохое качество сна может быть предвестником сердечной недостаточности. Результаты опубликованы в Journal of the American Heart Association.

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Исследователи проанализировали данные о сне, а также о здоровье сердца 452 взрослых, которым было в среднем 59 лет, за почти трехлетний период.

У 28% людей с умеренным и тяжелым апноэ и у 11% людей без апноэ позже развилась диастолическая дисфункция левого желудочка. Среди тех, кто много ворочался во сне, дисфункция позже возникла у 21%. Среди тех, кто двигался во сне меньше среднего — лишь у 8%.

Авторы подчеркнули, что многие вещи могут заставить человека двигаться во время сна, в том числе синдром беспокойных ног и отсутствие глубокого сна. Некоторые способы улучшить качество сна включают достаточное количество упражнений в течение дня и сон в темном месте без воздействия синего света от смартфонов и других электронных устройств.

Недостаток сна сам по себе при этом не отразился на риске сердечной недостаточности. Тем не менее, недавно продолжительность сна от семи до девяти часов в сутки для большинства взрослых была добавлена к списку ключевых показателей «Life's Essential 8» хорошего сердечно-сосудистого здоровья.