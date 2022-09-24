Как низкое качество сна связано с сердечной недостаточностью

Ученые из Медицинского университета Хиого выяснили, что плохое качество сна может быть предвестником сердечной недостаточности. Результаты опубликованы в Journal of the American Heart Association.
Исследователи проанализировали данные о сне, а также о здоровье сердца 452 взрослых, которым было в среднем 59 лет, за почти трехлетний период.
У 28% людей с умеренным и тяжелым апноэ и у 11% людей без апноэ позже развилась диастолическая дисфункция левого желудочка. Среди тех, кто много ворочался во сне, дисфункция позже возникла у 21%. Среди тех, кто двигался во сне меньше среднего — лишь у 8%.
Авторы подчеркнули, что многие вещи могут заставить человека двигаться во время сна, в том числе синдром беспокойных ног и отсутствие глубокого сна. Некоторые способы улучшить качество сна включают достаточное количество упражнений в течение дня и сон в темном месте без воздействия синего света от смартфонов и других электронных устройств.
Недостаток сна сам по себе при этом не отразился на риске сердечной недостаточности. Тем не менее, недавно продолжительность сна от семи до девяти часов в сутки для большинства взрослых была добавлена к списку ключевых показателей «Life's Essential 8» хорошего сердечно-сосудистого здоровья.
Диастолическая дисфункция левого желудочка возникает, когда левая часть сердечной мышцы не может должным образом перекачивать кровь в остальные части тела. На нее приходится 60% из 37 миллионов случаев сердечной недостаточности во всем мире. Исследование указало на потенциальную важность качества сна для предотвращения дисфункции.