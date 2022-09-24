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1 час назад

Назван фрукт, помогающий побороть депрессию

РИА "ФедералПресс"

Груши крайне положительно влияют на психическое и физическое здоровье человека при регулярном потреблении. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на исследования ученых.

Назван фрукт, помогающий побороть депрессию
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Груши полезны для профилактики появления холестериновых бляшек и атеросклероза, имеют легкое мочегонное действие, участвуют в кроветворении, выводят из организма токсины и шлаки», – говорится в публикации.

Фрукт содержит в себе арбутин и пектин, фолиевую кислоту, бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, К, Н и РР, а также необходимые и важные для организма человека минералы. Груши обладают противомикробным и бактерицидным свойствами, а также помогают при нарушениях деятельности желудочно-кишечного тракта, особенно касающиеся микрофлоры.

При этом сладости грушам придает фруктоза, а не глюкоза, как, например, в яблоках. В связи с этим плоды идеально подойдут тем людям, кто имеет проблемы с поджелудочной железой.

Еще одно полезное свойство груши – противовоспалительное действие и борьба с депрессией. Это происходит благодаря уникальному эфирному маслу и биологически активным веществам в груше.

Специалисты советуют не есть груши на пустой желудок и запивать водой. Твердые плоды перед употреблением рекомендуется сначала немного отварить, сообщает «ИноСМИ».

Здоровье,
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