Эксперты назвали напиток, увеличивающий риск тромбообразования

Специалисты рассказали о способности крови человека сворачиваться, что играет важную роль при остановке кровотечения, однако может приводить к опасным тромбам.
Как сообщает британское издание Daily Express, сворачивание крови важно для заживления различных ран. Однако иногда могут образоваться тромбы без видимых на то причин и даже угрожать жизни.
По словам медиков, сгустки крови представляют собой естественную реакцию организма на порезы, но они могут появляться в сосудах и без ран. К их образованию может привести употребление некоторых напитков, в том числе алкоголя.
Специалисты утверждают, что употребление даже двух порций спиртного может привести к образованию тромбов. Одна порция – это 350 мл пива, 150 мл вина или 45 мл крепкого алкоголя.
После употребления алкоголя концентрация тромбоцитов в крови резко повышается, уверяют ученые. Именно поэтому в сосудах может образоваться тромб.