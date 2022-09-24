Эксперты назвали напиток, увеличивающий риск тромбообразования

Специалисты рассказали о способности крови человека сворачиваться, что играет важную роль при остановке кровотечения, однако может приводить к опасным тромбам.

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Как сообщает британское издание Daily Express, сворачивание крови важно для заживления различных ран. Однако иногда могут образоваться тромбы без видимых на то причин и даже угрожать жизни.

По словам медиков, сгустки крови представляют собой естественную реакцию организма на порезы, но они могут появляться в сосудах и без ран. К их образованию может привести употребление некоторых напитков, в том числе алкоголя.

Специалисты утверждают, что употребление даже двух порций спиртного может привести к образованию тромбов. Одна порция – это 350 мл пива, 150 мл вина или 45 мл крепкого алкоголя.