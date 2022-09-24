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2 часа назад

Диетолог Соломатина объяснила, полезны ли сахарозаменители

Вечерняя Москва

Некоторые сахарозаменители способны нанести серьезный вред здоровью: в частности, такой эффект после нагревания дает аспартам. При этом набирающая популярность стевия даже полезна для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог Соломатина объяснила, полезны ли сахарозаменители
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач отметила, что сахарозаменители полезны для некоторых людей, но иногда бывают опасны.

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— Для тех, кто контролирует вес тела, а также для диабетиков сахарозаменители — хороший выход. Но совсем ими увлекаться не стоит. Есть сахарозаменители предыдущего поколения, которые могут быть опасны при регулярном потреблении или при нагревании. Например, к таким сахарозаменителям относятся аспартам или цикламат. Тот же аспартам сейчас можно увидеть на прилавках. При нагревании он может выделять формальдегид и метанол, поэтому он опасен для детей или для больных, — предупредила эксперт.

По словам специалиста, холодные напитки с аспартамом в составе особого вреда не несут. Однако если такой напиток был подвергнут нагреванию (например, его оставили в машине на солнце), то он может быть опасен для здоровья. Особенно высоки риски в случае, если его выпьет ребенок, заметила диетолог.

Существуют и другие сахарозаменители, которые известны давно, отметила Соломатина.

— Сорбиты и ксилиты используются диабетиками. Тот же ксилит может применяться как бактерицидное средство, отчасти жевательная резинка с ним может быть полезна. Но часто они вызывают расстройства кишечника, хотя в целом безвредны, — объяснила эксперт.

Еще одним популярным сахарозаменителем является фруктоза, которой много во фруктах, рассказала специалист. Фруктоза полезна для диабетиков тем, что не приводит к выбросу инсулина, однако при употреблении в больших количествах является одной из причин ожирения печени.

При этом полезнее именно фруктоза, содержащаяся во фруктах, подчеркнула Соломатина.

— Если мы едим какой-то фрукт целиком, то там есть клетчатка, которая будет сдерживать всасывание фруктозы. А если мы берем сахарозаменитель без клетчатки, то превысить дозировку фруктозы легко, — рассказала специалист.

Среди новых сахарозаменителей стоит отметить эритриты и сукралозу, у которых пока не выявлено побочных эффектов, заметила собеседница «ВМ».

Еще одним хорошим современным сахарозаменителем является стевия, отметила эксперт.

— Есть готовые сахарозаменители на основе стевии. Это полезная трава, которая практически не содержит калорий. У нее специфический вкус, но к нему можно привыкнуть. Она имеет способность понижать уровень глюкозы в крови, держать его в надлежащем состоянии. Поэтому эта трава считается полезной, и заменители на ее основе тоже полезны, — заключила врач.

Здоровье,Елена Соломатина,
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