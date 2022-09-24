Диетолог Соломатина объяснила, полезны ли сахарозаменители

— Для тех, кто контролирует вес тела, а также для диабетиков сахарозаменители — хороший выход. Но совсем ими увлекаться не стоит. Есть сахарозаменители предыдущего поколения, которые могут быть опасны при регулярном потреблении или при нагревании. Например, к таким сахарозаменителям относятся аспартам или цикламат. Тот же аспартам сейчас можно увидеть на прилавках. При нагревании он может выделять формальдегид и метанол, поэтому он опасен для детей или для больных, — предупредила эксперт.