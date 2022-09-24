Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
58 минут назад

Медики открыли, какой тип обеда защитит человека от депрессии

Волгоградская правда

Очень полезными для нервной системы оказались обычные фрукты и овощи. Особенно хорошие результаты дает использование сезонных продуктов.

Медики открыли, какой тип обеда защитит человека от депрессии
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

На протяжении многих лет овощи с фруктами считают частью здорового питания и необходимым условием сохранения здоровья организма. В любом случаем многие специалисты рекомендуют большую часть рациона составлять именно из этих продуктов.

Недавнее исследование показало, что такой тип питания положительно сказывается и на психическом здоровье человека.

Более 400 человек на ежедневной основе заполняли анкеты с данными о своем питании и состоянии психического здоровья. Многие пациенты употребляли фрукты и овощи 4–6 раз в неделю и заметили снижение симптомов депрессии, сообщили British Journal of Nutrition.

Регулярное употребление овощей и фруктов необходимо для работы ЖКТ из-за высокого содержания клетчатки. Они не только полезны для кишечника, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители