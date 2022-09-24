Медики открыли, какой тип обеда защитит человека от депрессии

Очень полезными для нервной системы оказались обычные фрукты и овощи. Особенно хорошие результаты дает использование сезонных продуктов.

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На протяжении многих лет овощи с фруктами считают частью здорового питания и необходимым условием сохранения здоровья организма. В любом случаем многие специалисты рекомендуют большую часть рациона составлять именно из этих продуктов.

Недавнее исследование показало, что такой тип питания положительно сказывается и на психическом здоровье человека.

Более 400 человек на ежедневной основе заполняли анкеты с данными о своем питании и состоянии психического здоровья. Многие пациенты употребляли фрукты и овощи 4–6 раз в неделю и заметили снижение симптомов депрессии, сообщили British Journal of Nutrition.