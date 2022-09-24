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21 минуту назад

Употребление одного яйца в день позволит снизить риск заболеваний сердца и укрепить иммунитет

Добавление всего одного яйца в рацион благотворно влияет на здоровье. Такое мнение озвучили зарубежные специалисты.Например, сочетание яйца с салатом из свежих овощей на завтрак может помочь избавиться от жировых отложений. Содержащиеся в продукте фосфолипиды снимают воспаление, а холин — снижает риск развития заболевания сердца и сосудов.

Какой продукт положительно скажется на сердце и иммунитете
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

При этом яйца выступают источником белка, который поможет насытить мышцы. Они также укрепляют иммунитет и наполняют людей энергией благодаря селену, витаминам и минералам, передает Magazin Novosti.

Употребление одного яйца в день положительно влияет на состояние кожи, ногтей и волос, а также на мозг. Преимуществом продукта также называют повышение устойчивости человека к стрессам благодаря аминокислотам.

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