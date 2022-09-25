«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»

Семена черного тмина использовали еще в Древнем Египте три тысячи лет назад. Во время раскопок одной из гробниц археологи обнаружили бутылочку с маслом, и последующая экспертиза установила, что его изготовили из тмина. Египтяне использовали масло как один из компонентов противоядия от укусов змей, как косметическое средство и глистогонный препарат, а также употребляли в пищу для улучшения пищеварения и работы почек и печени. Как используют черный тмин и масло из него в XXI веке, «Лента.ру» разбиралась с экспертами.

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Масло черного тмина имело популярностью не только в Египте. О его свойствах писали в медицинских трактатах великие древние греки Диоскорид и Гиппократ.

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В арабском мире популярности масла, помимо его целебных качеств, способствовали слова, приписываемые пророку Мухаммеду. В Коране упоминается, что он называл семена тмина «лекарством от всех болезней, кроме смерти».

Как получают масло черного тмина

Масло черного тмина добывают путем холодного отжима семян чернушки посевной. Это однолетнее травянистое растение семейства лютиковых имеет еще несколько названий: калинджи, сейдана (седана), черный тмин, римский кориандр.

Родиной черного тмина считаются Средиземноморье и Юго-Западная Азия, где, к слову, произрастает большинство самых популярных специй. Но сейчас калинджи растет и в Крыму, и в Средней Азии, и на Балканском полуострове, и в других местностях.

Трава эта неприхотлива: всходит в степи, лесу, в садах и посевах. Черный тмин считается сорной травой, но ради семян его культивируют.

Масло черного тмина имеет светло-желтый или зеленовато-коричневый оттенок, обладает пряным запахом и вяжущим, терпким вкусом

Масло черного тмина насыщено витаминами и минералами. Богатый полезными микроэлементами состав сделал его востребованным в фармакологии, кулинарии и косметологии.

Состав масла черного тмина

Масло черного тмина состоит из жирных кислот: арахиновой, омега-9 и омега-6, миристиновой, пальмитолеиновой и других. Если регулярно принимать масло черного тмина, то организм пополнится следующими витаминами:

«Также в составе тминного масла есть каротиноиды, биофлавоноиды, фосфатидил, фитостеролы, восемь незаменимых аминокислот и важный активный компонент — тимохинон, который является мощным антиоксидантом с противовоспалительным, иммуномодулирующим и тонизирующим действием», — пояснила «Ленте.ру» терапевт клиники превентивной и антиэйдж-медицины Verba Mayr Мария Веригина.

896 ккал содержится в 100 граммах масла черного тмина

Польза масла черного тмина

«Масло черного тмина помогает при язвенной болезни желудка, гастрите, энтерите, заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей, регулирует кислотность в желудке, — рассказала «Ленте.ру» диетолог Кристина Плотникова. — Но не стоит забывать, что это не лекарство, а сопутствующая вспомогательная терапия, и все заболевания должен лечить врач».

Масло черного тмина содержит вещества, которые могут снизить отечность, смягчить аллергические реакции, усилить иммунитет и даже отчасти помочь организму в борьбе с раковыми клетками.

Масло черного тмина имеет следующие свойства:

Воздействие масла черного тмина на организм

Существует ряд исследований, доказывающих пользу масла черного тмина при лечении ряда недугов. Но стоит помнить, что его эффект пока не до конца изучен, а любая пищевая добавка не может заменить полноценного лечения под руководством опытного врача. Медики напоминают: не существует волшебной таблетки, и, если не вести здоровый образ жизни, любое средство, каким бы полезным оно ни было, не поможет справиться с последствиями вредных привычек.

Помогает бороться с раком

Исследования на животных показали, что семена черного тмина могут остановить рост опухолевых клеток и снизить частоту возникновения опухолей. Однако влияние на человека до конца не изучено.

Снижает воспаление и боль при артрите

Ученые опытным путем доказали, что микроэлементы, которые входят в состав масла черного тмина, способны улучшать состояние пациентов с ревматоидным артритом. Во время исследования части группы из 43 женщин с этим диагнозом давали масло, а остальным — плацебо. Через месяц у пациентов, принимавших масло черного тмина, зафиксировали снижение уровня маркеров воспаления крови, а также снижение интенсивности боли и уровня отека суставов.

Защищает сердце и сосуды

Масло черного тмина оказывает благотворное воздействие на сердце и сосуды. Оно является хорошим средством профилактики гипертонии, варикоза, тромбоза, ишемической болезни, атеросклероза.

Помогает при аллергии

Во время исследований в США установили, что масло черного тмина уменьшает отек в носу, заложенность носа, соответственно, помогает справиться с насморком. Правда, по данным исследования, чтобы добиться явного эффекта, масло нужно принимать две недели.

Масло черного тмина благодаря противовоспалительным и антигистаминным свойствам также способно снизить проявление аллергии и помочь быстрее избавиться от аллергического ринита.

Избавляет от папиллом

Бородавки и папилломы появляются на теле из-за попадания в организм вирусов. Масло черного тмина может избавить от новообразований.

Для этого нужно ватный или марлевый тампон смочить в подогретом тминном масле. Затем тампон разместить на пораженном участке кожи. Оставить его нужно на 5-6 часов, поэтому тампон следует закрепить пластырем или бинтом. Для полного избавления от бородавок и папиллом процедуру надо повторять каждый день в течение месяца.

Однако стоит помнить, что масло избавляет лишь от внешних проявлений болезни. Использовать его следует одновременно с медицинскими препаратами, назначенными врачом.

Помогает бороться с диабетом

Черный тмин помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови. Люди, принимавшие добавки черного тмина, имели более низкий риск осложнений при сахарном диабете II типа. Однако это воздействие растения на организм человека предстоит изучить дополнительно.

Поддерживает здоровье ЖКТ

Ученые пришли к выводу, что тминное масло способно наладить процесс пищеварения и работу органов желудочно-кишечного тракта. Употребление масла помогает не только устранить причину развития заболеваний, но и убрать симптомы: приступы тошноты и рвоты, изжогу и колики.

К тому же масло тмина способствует заживлению повреждений слизистой оболочки желудка и ускорению процесса выздоровления.

3-6 недель нужно использовать тминное масло для появления ожидаемого эффекта

Помогает справиться с панкреатитом

Принимать тминное масло можно только после наступления ремиссии заболевания и после консультации с врачом. В период обострения панкреатита масло может навредить.

После введения масла черного тмина в рацион снижается интенсивность проявления таких неприятных симптомов, как дискомфорт после приема пищи, отсутствие аппетита, метеоризм. К тому же масло останавливает размножение патогенных микроорганизмов и грибков.

Предотвращает развитие рака простаты

Ученые выяснили, что антиоксидант тимохинон способен подавлять рост раковых клеток в предстательной железе. Онкологи сходятся в мнении, что альтернативная медицина становится важной в качестве дополнительной терапии для больных раком, как для смягчения побочных эффектов химиотерапии, так и для усиления их противоопухолевых эффектов.

Помогает бороться с простудой

При простуде можно использовать масло черного тмина несколькими способами.

Избавляет от запора

Тминное масло — отличное средство лечения и профилактики запоров. Оно улучшает перистальтику кишечника, размягчает каловые массы, выводит их без применения лекарственных препаратов. Особенно полезно масло как средство от запоров при беременности, во время грудного вскармливания, при нормализации стула у детей — в случаях, когда нежелательно пить лекарства.

Избежать запоров поможет масло черного тмина с чаем. Для этого нужно половину чайной ложки масла добавить в стакан чая и пить этот напиток дважды в день.

Помогает людям с ожирением

Масло черного тмина может помочь женщинам, страдающим ожирением. Во время исследований часть участниц научного эксперимента принимала плацебо, другая — масло. В конце исследования у участниц, принимавших масло, снизился вес, уменьшился обхват талии и уровень триглицеридов.

Исследователи также обнаружили, что сочетание диеты с приемом масла черного тмина и физическими упражнениями приводит к потере веса и снижению уровня холестерина.

Комментируя этот факт, эндокринолог клиники «РЖД-Медицина» в Твери Анна Куликова пояснила, что, согласно принципам рационального питания, следует ограничить прием всех растительных масел до столовой ложки в сутки (17 граммов). «Растительное масло, в том числе и масло черного тмина, — это на 99 процентов жир. Поэтому не стоит забывать о калорийности, ведь 100 граммов тминного масла — это почти 900 килокалорий!» — предупредила она.

Облегчает состояние при астме

Множество исследований черного тмина показали, что он облегчает состояние пациентов с бронхиальной астмой. Он оказал бронхолитическое, антигистаминное, противовоспалительное, антилейкотриеновое и иммуномодулирующее действие. Кроме того, клинические исследования установили, что при употреблении черного тмина улучшились лабораторные показатели анализов пациентов и работа легких.

Спасает от паразитов

Тминное масло стимулирует выработку лизоцима, способного остановить размножение глистов и других паразитов. Содержащиеся в масле элементы оказывают губительное воздействие не только на взрослых паразитов, но и их личинки.

Масло черного тмина действует следующим образом.

Избавляет от геморроя

Тминное масло входит в состав мазей и ванночек для лечения геморроя. Оно помогает снять или уменьшить болевой синдром, остановить кровотечение, упростить процесс дефекации, снять воспаление, повысить эластичность кожи и защитить ее от микротрещин.

Для избавления от геморроя нужно выпивать 2,5 миллилитра (чайная ложка) масла черного тмина утром и вечером. Но перед этим стоит проконсультироваться с врачом.

Также масло можно нанести на пораженный участок с помощью ватного тампона. Семена тмина можно добавлять в еду, смешивать с водой и медом.

Масло черного тмина для мужчин, женщин и детей

Масло черного тмина для мужчин

Тминное масло помогает справиться и с мужскими проблемами. Так, масло помогает бороться с бесплодием, повышает уровень тестостерона в крови. Также масло черного тмина повышает сексуальную выносливость мужчин, повышая функцию простаты за счет повышения уровня тестостерона.

Масло черного тмина для детей

В ограниченных количествах и в сочетании со здоровым образом жизни масло помогает улучшить работу детской иммунной системы, предотвратить авитаминоз, нормализовать работу печени, улучшить аппетит и избавить от запоров.

При этом врачи предупреждают, что для детей младше трех лет масло черного тмина противопоказано, а детям более старшего возраста его нужно давать с осторожностью, убедившись в отсутствии аллергии. Очень важно не заменять им лечение, а принимать масло только как добавку, проконсультировавшись со специалистом.

Масло черного тмина для женщин

Тминное масло рекомендуют употреблять при нарушении менструального цикла, при бесплодии, при воспалениях в мочеполовой системе, гормональных сбоях. При этом очень важно не превышать оптимальную дозировку: не более пяти миллилитров в сутки.

Однако не стоит уповать на чудо и надеяться, что оно поможет от серьезных заболеваний, например, от миомы матки. Информацию о таком методе лечения можно найти в интернете, однако акушер-гинеколог саратовского филиала клиники «РЖД-Медицина» Наталия Миронова настаивает: миому матки можно вылечить только в больницах, под контролем врача и с помощью проверенных медицинских методов и препаратов. В масле черного тмина, возможно, и содержатся полезные вещества, однако лечить с помощью него серьезные заболевания просто невозможно, отметила она.

Многие женщины, у которых диагностировали мастопатию, обращаются к народным средствам лечения груди. Однако таким образом они оттягивают поход к врачу, чем вредят себе, уверен профессор, академик РАЕ, заслуженный врач РФ, хирург-онколог саратовского филиала клиники «РЖД-Медицина» Владислав Барсуков. Многие пациентки действительно прибегают к лечению мастопатии маслом черного тмина, чтобы избежать операционных вмешательств. Но это метод народной медицины, не имеющий научного обоснования, заявил хирург-онколог.

Для беременных и при грудном вскармливании

В умеренных количествах тминное масло полезно для будущих матерей и кормящих женщин. Однако принимать его можно только после консультации с врачом. Масло помогает улучшить состояние волос и сократить их выпадение, а также поможет немного замаскировать растяжки.

При отсутствии аллергии на масло, его можно вводить в ежедневный рацион кормящей матери, однако только после того, как ребенку исполнится два месяца.

При умеренном употреблении масло способствует выработке грудного молока, избавлению от сыпи, снижению артериального давления, предотвращению появления колик и метеоризма. Также тминное масло выводит лишнюю жидкость из организма, избавляя от отеков.

Масло черного тмина в косметологии

Благодаря своим целебным свойствам тминное масло пользуется большой популярностью и спросом в косметологии. Его используют в средствах по уходу за кожей и волосами.

Косметика с маслом черного тмина имеет следующие особенности:

Маска с маслом черного тмина для лица

Смешайте 10 граммов измельченных овсяных хлопьев с пятью миллилитрами масла тмина, яичным желтком и пятью миллилитрами меда. Нанесите маску на очищенную кожу лица и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте теплой водой и без мыла.

Маска с маслом черного тмина для волос

Смешайте 50 миллилитров оливкового и столько же тминного масла. Вотрите смесь в кожу головы, оставьте на 10-15 минут, затем смойте шампунем.

Маска с маслом черного тмина от перхоти

Смешайте 120 миллилитров обезжиренного кефира, 10 миллилитров тминного масла и пять миллилитров розмарина. Массирующими движениями нанесите смесь на кожу головы и оставьте на полчаса, затем смойте шампунем.

Бальзам из масла тмина для зоны декольте

Смешайте пять миллилитров масла черного тмина с пятью миллилитрами масла виноградных косточек, таким же количеством персикового масла, двумя каплями масла фенхеля и двумя каплями масла герани. Массируйте бальзам в области декольте. Делайте это не менее пяти минут. Невпитавшиеся остатки масла промокните бумажным полотенцем. Смывать бальзам не надо.

Маска с тминным маслом для всего тела

Смешайте по пять миллилитров масла черного тмина, масла ши, оливкового масла, сока алоэ, меда, ампулу витамина Е. Нанесите смесь на участки с сухой кожей.

Черный тмин в кулинарии

В небольших количествах масло добавляют в салаты в качестве одного из ингредиентов заправки. Используют его во время приготовления каш, супов, блюд из овощей. Семена подходят для десертов, выпечки, маринадов, основных блюд. Для жарки и тушения оно не годится.

Важно: при использовании масла черного тмина в кулинарии оно не должно соприкасаться с металлом.

Дозировка черного тмина

Врачи не называют конкретную дозу тминного масла для безопасного приема. У каждого человека она индивидуальна и зависит от возраста, веса, здоровья, образа жизни и питания.

В сутки взрослому человеку можно съесть до трех граммов семян тмина в качестве приправы к блюдам, а ребенку от трех лет — не больше двух граммов.

Противопоказания

Применение масла черного тмина в некоторых состояниях может быть опасно, отметила Веригина. Нежелательно принимать тминное масло беременным женщинам, так как оно может вызвать сокращение матки.

Диетолог Плотникова пояснила, что рекомендуемый многими экспертами утренний прием тминного масла натощак противопоказан при наличии гастрита и желчекаменной болезни. Принятое на пустой желудок масло обладает желчегонным эффектом и при наличии камней в желчном пузыре может привести к серьезным последствиям, предупредила она. Также не стоит пить масло черного тмина натощак людям, имеющим проблемы с поджелудочной железой, так как это дает повышенную нагрузку на орган.

Побочные эффекты приема масла черного тмина

Пока не доказано, что тминное масло можно применять длительно без вреда для организма. При всех положительных качествах и богатстве на полезные микроэлементы могут возникнуть побочные эффекты приема тминного масла.

Как выбрать и хранить масло черного тмина

Выбирать стоит масло тмина холодного отжима в небольших бутылочках. После откупоривания емкости срок годности масла составляет всего год. Хранить его следует в холодильнике, крышка бутылки должна быть плотно закрыта.

При выборе семян тмина стоит ориентироваться на запах. Свежая специя имеет яркий горько-пряный аромат. Если семена почти не пахнут, значит, их хранили долго или неправильно.