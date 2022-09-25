Россиянам рассказали, как справиться с тревожностью

Главный невролог Минздрава дал четкие советы. Известный специалист Минздрава объяснил, как в непростое время справляться с тревожными состояниями. Он объяснил, что может приводить к перегрузке нервной системы, сообщает PRIMPRESS.

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По словам эксперта, тревожность является психической особенностью человека, которая обусловлена беспокойством или предчувствием чего-то плохого. Среди факторов, которые могут вызвать тревожность, называются генетика, особенности воспитания, перенесенный психотравмирующий опыт или особенности личности. При этом тревожность может усугубляться при неадекватном режиме, неполноценном питании, чрезмерных нагрузках и других воздействиях.

Чтобы справиться с излишней тревожностью, следует сократить информационный поток, он влияет на количество поглощаемой и обрабатываемой мозгом информации. Также необходимо следить за режимом сна и отдыха в течение дня и за балансом питания.

Пешие прогулки и спокойная музыка могут помочь справиться с ситуативной тревожностью.