Назван продукт, защищающий от вирусов и бактерий

Известный врач заявил, что один из сезонных продуктов является очень полезным для иммунной системы. Он может помочь в борьбе с вирусами и инфекциями, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалиста, тыква является традиционным осенним овощем, в котором содержится большое число фитонутриентов – каротиноидов. Помимо самого плода к употреблению рекомендуются и семечки, которые богаты цинком.

Овощ не только положительно влияет на иммунную систему, но и улучшает состояние кожи и цвет лица, в связи с высоким содержанием антиоксидантов.