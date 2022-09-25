Врач рассказала о вреде сна с включенным обогревателем

Биолог-сомнолог Наталья Дорохова сообщила в разговоре с RT о негативном влиянии обогревателей на здоровье человека во время сна.

"Если температура в помещении сильно повышается при использовании обогревателя, то нам становится душно, некомфортно. Из-за этого происходит выброс кортизола — гормона стресса. Сон становится беспокойным, могут сниться кошмары, и на хорошее самочувствие утром точно не стоит рассчитывать", — заявила сомнолог.

Кроме того, как отметила Дорохова, обогреватели сушат воздух. В итоге на коже появляются раздражения и шелушения. Сомнолог также рассказала, что есть немало исследований, которые подтверждают, что температура в помещении, где человек спит, влияет на его метаболизм.

"Эксперимент 2014 года показал, что у людей, спавших в прохладной комнате, обмен веществ ускорился на 10%. Таким образом, слишком высокая температура в спальне может привести к набору веса", — добавила Дорохова.