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2 часа назад

Сомнолог Дорохова рассказала о вреде сна с включенным обогревателем

Газета.Ruиещё 1

Биолог-сомнолог Наталья Дорохова сообщила в разговоре с RT о негативном влиянии обогревателей на здоровье человека во время сна.

Врач рассказала о вреде сна с включенным обогревателем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Если температура в помещении сильно повышается при использовании обогревателя, то нам становится душно, некомфортно. Из-за этого происходит выброс кортизола — гормона стресса. Сон становится беспокойным, могут сниться кошмары, и на хорошее самочувствие утром точно не стоит рассчитывать", — заявила сомнолог.

Кроме того, как отметила Дорохова, обогреватели сушат воздух. В итоге на коже появляются раздражения и шелушения. Сомнолог также рассказала, что есть немало исследований, которые подтверждают, что температура в помещении, где человек спит, влияет на его метаболизм.

"Эксперимент 2014 года показал, что у людей, спавших в прохладной комнате, обмен веществ ускорился на 10%. Таким образом, слишком высокая температура в спальне может привести к набору веса", — добавила Дорохова.

Накануне сомнолог Роман Бузунов рассказал, что техника обратного мигания, когда человек должен открывать глаза через каждые десять секунд, и дыхание на счет позволят быстро погрузиться в сон. Ранее сомнолог София Черкасова предупредила, что непродолжительные пробуждения в ночное время могут свидетельствовать о развитии опасных, а порой даже смертельных заболеваний.

Здоровье,Наталья Дорохова,
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