Психолог рассказала о методах избавления от злости

«Да, иногда мы не можем мгновенно отреагировать на агрессию телом. Только словами. Но позже, вспоминая об этой ситуации, мы можем жаловаться другому, можем пойти на пробежку, заняться растяжкой, потопать, зарычать, разрыдаться... И после этого становится легче», — заметила она.