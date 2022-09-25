Какой аксессуар для смартфона вредит глазам

Для того, чтобы обезопасить свою частную жизнь, многие владельцы смартфонов стали покупать специальные защитные стекла и пленки-антишпионы на экран. Благодаря им написанное на экране телефона не видно под углом 25 градусов и больше.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Однако некоторые пользователи заявляют, что из-за подобных аксессуаров их глаза начали уставать быстрее, а у кого-то усилилась близорукость. В интернете ходит много споров по поводу губительного воздействия стекла-антишпиона. Продавцы товара заверяют, что их стекла просто защищают телефон от подглядываний и никак не портят зрение. Но по сравнению с обычной защитной пленкой антишпион действительно затемняет экран. Это признают некоторые производители.