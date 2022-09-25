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2 часа назад

Какой аксессуар для смартфона вредит глазам

РИА "ФедералПресс"

Для того, чтобы обезопасить свою частную жизнь, многие владельцы смартфонов стали покупать специальные защитные стекла и пленки-антишпионы на экран. Благодаря им написанное на экране телефона не видно под углом 25 градусов и больше.

Какой аксессуар для смартфона вредит глазам
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Однако некоторые пользователи заявляют, что из-за подобных аксессуаров их глаза начали уставать быстрее, а у кого-то усилилась близорукость. В интернете ходит много споров по поводу губительного воздействия стекла-антишпиона. Продавцы товара заверяют, что их стекла просто защищают телефон от подглядываний и никак не портят зрение. Но по сравнению с обычной защитной пленкой антишпион действительно затемняет экран. Это признают некоторые производители.

Профессор Хуан Чжунвэй из отделения офтальмологии Гуанчжоуского университета сообщил, что на данный момент нет доказательств того, что стекла действительно негативно влияют на зрение, сообщает «ИНОСМИ». Но если пленка и правда частично блокирует свет от экрана телефона, то с большой вероятностью она может вызвать переутомление глаз. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что доцент назвал повод срочно отключить смартфон от Сети.

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