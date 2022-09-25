5 причин, почему ягодицы становятся плоскими

Иногда форму тела можно откорректировать, не прибегая к радикальным методам.

Фото: WomanHit WomanHit

Культ идеальных ягодиц появился в начале двухтысячных, но пика достоин, благодаря Ким Кардашьян. Теперь большинство девушек мечтает о круглых, упругих ягодицах, но многие замечают, что эта часть тела у них выглядит плоской. Иногда так происходит из-за особенностей строения тела, но часто форму можно исправить, устранив причину несовершенства.

Особенности осанки

Из-за неправильной осанки у многих девушек формируется кифоз позвоночника, изгиб, при котором таз подается вперед, а живот выпячивается вперед. Чтобы исправить это, необходимо постоянно следить за тем, в каком положении вы ходите, сидите, работаете. Все рекомендации просты: выпрямите плечи и опустите их, прогнитесь в пояснице и втяните живот. Следите за тем, чтобы спина оставалась ровной в течение всего дня.

Малоподвижный образ жизни

Специалисты напоминают, что из-за недостатка движения мышцы теряют тонус, их объем становится меньше, а значит, ягодицы выглядят плоскими. При этом занятия должны быть умеренными: когда спорта слишком много, а питания недостаточно, начинают сгорать мышцы. В том числе и те, которые обеспечивают ягодицам округлую форму.

Послеродовые изменения

Баланс гормонов после рождения малыша иногда нарушается, увеличивается количество тех, которые отвечают за накопление и уплотнение жировой клетчатки. Она забивает мышцы и ухудшает форму тела, поэтому важно поддерживать нормальный гормональный фон. После родов не забудьте посетить эндокринолога, чтобы проконтролировать свое здоровье.

Обувь на высоком каблуке

Туфли на шпильках визуально делают ягодицы более округлыми, а фигуру женственной. Если вы постоянно носите обувь на высоком каблуке, то основная нагрузка идет на стопы и икры. А ягодицы получают недостаточную нагрузку и теряют аппетитную форму.

Возрастные изменения

Они происходят почти у всех, но в разное время. Конечно, когда начнет меняться ваше тело, зависит от образа жизни и состояния здоровья. Но со временем, так или иначе, мышцы уменьшаются, а жировой клетчатки становится больше.