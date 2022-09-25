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1 час назад

Стоматолог Балакирева объяснила, вредит ли жевательная резинка здоровью зубов

Вечерняя Москва

Жевательную резинку важно использовать ограниченный период времени — только в этом случае она будет выполнять свою функцию. При этом не каждая жевательная резинка полезна для здоровья. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

Стоматолог объяснила, вредит ли жевательная резинка здоровью зубов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалист отметила, что в большинстве случаев жевательная резинка способствует здоровью зубов.

— Я думаю, что жевательная резинка все-таки полезна, потому что после еды вы можете с ее помощью убрать остатки пищи. Еще у нее есть важная функция: она убирает запах изо рта. Главное, чтобы в составе не было сахара, — рассказала врач.

По ее словам, использовать жевательную резинку лучше в течение пяти–десяти минут. После этого времени ее лучше выбросить: содержащиеся в составе химические компоненты могут оказывать влияние на эмаль зубов, пояснила Балакирева.

Жевательная резинка может повредить человеку пломбу, но только в некоторых случаях, заметила стоматолог.

— Жевательная резинка не опасна для пломб, если использовать ее в течение пяти–десяти минут. И если у вас была пломба, которая требует замены, то она может вылететь. Если у вас здоровый зуб и на нем поставлена качественная пломба, с ней ничего не случится, — объяснила собеседница «ВМ».

В некоторых ситуациях жевательная резинка может быть заменой зубной щетке, отметила врач: например, после посещения общепита. Однако в этом случае лучше просто прополоскать рот, уточнила врач.

При этом не стоит полностью отказываться от зубной щетки, подчеркнула Балакирева.

— Утром и вечером чистить зубы лучше зубной щеткой. Часто чистить зубы нельзя, потому что, если чистить зубы жесткой щетиной после каждого приема пищи, можно нанести вред эмали. В дневное время лучше пользоваться ирригатором, — резюмировала эксперт.

Здоровье,
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