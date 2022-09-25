Сомнолог раскрыла опасность обогревателя во время сна

Биолог-сомнолог Наталья Дорохова рассказала, что включенный обогреватель может отрицательно отразится на качестве сна, вызвать кошмары и привести к плохому самочувствию утром. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперт поделилась, что во время сна у человека вырабатывается гормон ночи — мелатонин. А при повышении температуры воздуха вместе с ним происходит выброс кортизола — гормона стресса. На фоне этого сон становится беспокойным.
Также, по словам медика, ключенный обогреватель сильно осушает воздух. Это приводит к появлению шелушения кожи, раздражений и зуда.