Сомнолог раскрыла опасность обогревателя во время сна

Биолог-сомнолог Наталья Дорохова рассказала, что включенный обогреватель может отрицательно отразится на качестве сна, вызвать кошмары и привести к плохому самочувствию утром. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Эксперт поделилась, что во время сна у человека вырабатывается гормон ночи — мелатонин. А при повышении температуры воздуха вместе с ним происходит выброс кортизола — гормона стресса. На фоне этого сон становится беспокойным.

Также, по словам медика, ключенный обогреватель сильно осушает воздух. Это приводит к появлению шелушения кожи, раздражений и зуда.