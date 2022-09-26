Гинеколог рассказала о смертельном заболевании беременных

Тромбоз может привести к закупорке сосудов плаценты и гибели плода, рассказала гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности, гемостазиолог Ольга Каплина. В интервью «Ленте.ру» врач перечислила и другие последствия смертельно-опасного заболевания беременных женщин.

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Во время беременности повышается риск тромбозов и заболеваний, связанных со свертываемостью крови, пояснила Каплина. Под действием гормонального фона в организме беременной начинается подготовка к будущим родам, что отражается также на скорости свертываемости крови. Так природа защищает женщину от обильной кровопотери.

При беременности тромбы могут закупоривать сосуды матки, плаценты, что приводит к прекращению развития и гибели плода, а также опасно для жизни будущей матери, предупредила гинеколог-эндокринолог.

«Также факторами риска образования тромбов у беременных женщин являются наличие близких родственников с тромбозом, антифосфолипидные антитела, генетическая тромбофилия, поздняя беременность, многоплодная беременность, постельный режим по показаниям ведения беременности с угрозой прерывания, кесарево сечение, ЭКО, системная красная волчанка, сахарный диабет и ревматоидный артрит»,

— перечислила специалист.

Беременной женщине при отсутствии противопоказаний следует заниматься посильными видами спорта, больше гулять, ходить пешком, плавать в бассейне, посещать фитнес для беременных, посоветовала гинеколог-эндокринолог.