Почему утром нет аппетита, а вечером так хочется есть

Переедание перед сном может привести к лишним килограммам и бессоннице.

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Многие знакомы с чувством, когда совсем не хочется есть утром, зато вечером никак не получается усмирить аппетит. Это приводит к лишним килограммам и сантиметрам на талии, а еще к ухудшению качества сна и постоянной усталости после пробуждения. Почему так происходит?

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Нутрициологи считают, что на волчий голод вечером влияют несколько факторов.

Уровень сахара

При нормальном уровне глюкозы организм быстро получает сигнал о сытости, но, когда сахар в крови падает, вы ощущаете усталость и чувство голода. Почему же утром мы не чувствуем, что уровень глюкозы упал? Специалисты считают, что всему виной стресс — если вы плохо спали или слишком нервничаете из-за предстоящего дня, организм выбрасывает глюкозу в кровь заранее, поэтому утро вы чувствуете себя сытой. А вечером после падения сахара можно почувствовать приступ сильнейшего голода.

Как это исправить? Постарайтесь нормализовать ритм сна, сделать утро более комфортным и обязательно плотно пообедать, чтобы отложить резкое снижение сахара в крови. Чем дольше не едим, тем меньше хочется Многие диетологи считают крайне вредным стереотип о том, что не стоит есть после шести часов вечера. Такой график может привести к тому, что утром вы едва ли сможете позавтракать с аппетитом, а вечером придется терпеть сильный голод.

Такой парадокс: чем дольше не едим, тем меньше хочется, подтверждают и сторонники интервального голодания. Но стоит помнить, что малейший перекус заставит организм выбросить в кровь порцию гормона голода и вы захотите плотно поесть.

Привычка

Самая частая причина отсутствия голода по утрам — сформировавшаяся привычка. Обычно ритуалы пищевого поведения формируются с детства: утром перед школой вы выбираете немного дольше поспать, потом не успеваете завтракать, собираясь в вуз или на работу. А вечером вас ждет обильный семейный ужин. Организм привыкает к такому расписанию и не сигнализирует после пробуждения, что пора перекусить.

Изменить привычки может быть сложно, но специалисты считают, что хватит около трех месяцев, чтобы перестроиться.

Стоит ли заставлять себя завтракать?