Названы побочные эффекты чая

Любителям напитка могут грозить проблемы с психикой и рак.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Чай – один из самых популярных и всеми любимых напитков. Он обладает большим многообразием полезных свойств.

Однако мало кто знает, что от употребления чая могут возникнуть побочные эффекты. Об этом рассказали в редакции издания ETNT.

По словам экспертов, разные сорта чая содержат большое количество кофеина. Данный компонент напитка оказывает бодрящее воздействие на организм, что может со временем привести к нарушению режима дня. Злоупотребление продуктами с кофеином зачастую становится причиной ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с психикой.

Некоторые исследования подтвердили тот факт, что чай может вызвать онкологические проблемы, в частности рак пищевода.