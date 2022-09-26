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1 час назад

Названы побочные эффекты чая

Волгоградская правда

Любителям напитка могут грозить проблемы с психикой и рак.

Названы побочные эффекты чая
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Чай – один из самых популярных и всеми любимых напитков. Он обладает большим многообразием полезных свойств.

Однако мало кто знает, что от употребления чая могут возникнуть побочные эффекты. Об этом рассказали в редакции издания ETNT.

По словам экспертов, разные сорта чая содержат большое количество кофеина. Данный компонент напитка оказывает бодрящее воздействие на организм, что может со временем привести к нарушению режима дня. Злоупотребление продуктами с кофеином зачастую становится причиной ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с психикой.

Некоторые исследования подтвердили тот факт, что чай может вызвать онкологические проблемы, в частности рак пищевода.

Особенно осторожными с употреблением напитка нужно быть людям, которые страдают анемией.

Здоровье,
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