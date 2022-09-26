Почему бесполезна кетодиета

Нутрициолог Татьяна Ширкова сообщила, что за свою жизнь человек в среднем пробует около пяти диет, чтобы похудеть.

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По словам врача, чаще всего диеты не приводят ни к чему хорошему. Все они основаны на дефиците калорий, из-за которого и происходит похудение. Однако, как только диета заканчивается, вес возвращается даже с излишком.

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Об этом «Газете Ru» рассказала член Ассоциации нутрициологов, консультант по питанию с 10-летним опытом и ведущая программы по коррекции веса и оздоровлению Татьяна Ширкова.

Нутрициолог пояснила, что появилась одна из модных диет, которая основана на употреблении только жирной пищи.

При кетодиете нужно исключить все углеводы, чтобы организм вошёл в состояние кетоза. Кетоны образуются в печени при расщеплении жиров.

Снижение веса происходит, потому что расщепляются не только жиры из пищи, но и те, которые находятся в организме.

Однако Ширкова предупредила, что при кетодиете сильно увеличиваются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как организм не получает необходимые витамины и микронутриенты.

Возникают и проблемы с печенью, так как перерабатывать большое количество жиров трудно даже здоровому органу. Почки тоже страдают от переизбытка белка.

Появляется риск развития рака толстой кишки, потому что организму не хватает клетчатки, а также из-за дисбаланса микробиомы кишечника.

Второе место по разрушительному действию занимает белковая диета. При ней возникают почти все проблемы, описанные при кетодиете, только добавляется сильное отравление организма.

В процессе разбора белка на аминокислоты выделяется аммиак. В больших количествах он отравляет организм.

Нутрициолог добавила, что ещё один разрушительный вид диеты – это голодание, которое длится более трёх дней. Спустя это время в организме кончается запас гликогена, поэтому неоткуда брать энергию, чтобы поддержать жизнеспособность клеток и очистить организм от токсинов и шлаков.