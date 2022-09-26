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1 час назад

Россиянам назвали указывающие на психическое расстройство безобидные привычки

Lenta.ru

Некоторые на первый взгляд безобидные привычки могут быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства, объяснил врач-психиатр Евгений Фомин. Эти и другие особенности поведения, указывающие на развитие опасного психического расстройства, он назвал россиянам в беседе с радио Sputnik.

Названы указывающие на психическое расстройство безобидные привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Психиатр объяснил, что обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это расстройство психики. Оно сопровождается навязчивыми мыслями и периодически повторяющимися поступками, из которых постепенно формируются ритуалы. Данные компульсии со временем начинают негативно влиять на все сферы жизни человека.

По словам Фомина, на начальном этапе пациент с ОКР может даже не понимать, что болен. Безобидные «странности» пациента, например, настойчивая необходимость поплевать через левое плечо или обходить стыки между плитками, не мешают ему в повседневной жизни, а окружающим со стороны эти привычки кажутся всего лишь его индивидуальными особенностями.

Однако из-за стресса заболевание прогрессирует, и состояние ментального здоровья ухудшается, продолжил психиатр. В этот момент человек, как правило, начинает осознавать, что его поведение выходит за рамки нормы. Из-за этого он начинает испытывать чувство вины и страх, что только ухудшает его состояние. Мысли пациента становятся навязчивыми, а безобидные изначально ритуалы начинают влиять на его социализацию, работу и личную жизнь.

Фомин подчеркнул, что вылечить обсессивно-компульсивное расстройство самостоятельно нельзя. Помочь побороть недуг можно только при помощи комплексного лечения, которое включает прием подобранных врачом препаратов и психотерапию.

Здоровье,Евгений Фомин,
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