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2 часа назад

Врач назвал причины болезней зубов у беременных

Lenta.ru

У беременных начинаются проблемы не только с зубами, так как в этот период обостряются все болезни, рассказал стоматолог-ортопед, ортодонт, основатель стоматологических клиник Smile Spa и Kovalchuk Clinic Сергей Ковальчук. «Ленте.ру» он назвал причины потери зубов у будущих матерей.

Врач назвал причины болезней зубов у беременных
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время беременности или сразу после родов зубы могут начать болеть или крошиться из-за нехватки крайне важных для них микроэлементов — кальция и фтора, пояснил врач.

Отсутствие правильного и полноценного питания в период беременности приводит к недостатку полезных веществ в организме, добавил Ковальчук. Поэтому женщине важно следить, чтобы в рационе было все необходимое для здоровья зубов.

Причиной болезни зубов может стать и нарушение обмена веществ, отметил стоматолог. По его словам, нарушенный метаболизм приводит к серьезным неприятностям с зубами. Причина та же — недостаток полезных веществ.

Немалую роль в сохранении здоровья зубов и красивой улыбки имеет генетика. Если родственницы беременной женщины сами в период вынашивания ребенка страдали от проблем с зубами, то велика вероятность, что она тоже с этим столкнется, предупредил Ковальчук.

Стоматолог успокоил, что во время беременности можно избежать проблем с зубами. Главное, на стадии планирования ребенка пройти осмотр у опытного специалиста и заранее устранить все стоматологические проблемы.

Ранее стоматолог Егана Маруфиди рассказала, как защитить от кариеса молочные зубы. Она посоветовала периодически делать детям профессиональную чистку зубов.

Здоровье,Сергей Ковальчук,
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