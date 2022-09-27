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2 часа назад

Диетолог Писарева раскрыла пользу жвачки для организма

Мария Иглина

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что обычная жвачка может помочь с уравновешиванием действия щелочей и кислоты, а также хорошо влияет на среду ротовой полости и улучшает процесс пищеварения. Подробностями эксперт поделилась в беседе с Ura.ru.

Диетолог раскрыла пользу жвачки для организма
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, когда мы начинаем жевать резинку, во рту активно выделяется слюной секрет. Он, в свою очередь, нормализует кислотно-щелочной баланс, который уравновешивает действие щелочей, кислоты и хорошо влияет на среду ротовой полости:

"Также слюноотделение улучшает процесс пищеварения. Плюс, жевательная резинка помогает очищать полость рта от пищевых отложений, камня, налета на зубах".

Кроме этого, жевательная резинка полезна при переедании или несварении желудка из-за выделяемого при жевании желудочного сока.

Ранее диетолог назвала признаки качественных пельменей.

Здоровье,Ирина Писарева,
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