Диетолог раскрыла пользу жвачки для организма

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что обычная жвачка может помочь с уравновешиванием действия щелочей и кислоты, а также хорошо влияет на среду ротовой полости и улучшает процесс пищеварения. Подробностями эксперт поделилась в беседе с Ura.ru.

Фото: unsplash.com unsplash.com

По словам медика, когда мы начинаем жевать резинку, во рту активно выделяется слюной секрет. Он, в свою очередь, нормализует кислотно-щелочной баланс, который уравновешивает действие щелочей, кислоты и хорошо влияет на среду ротовой полости:

"Также слюноотделение улучшает процесс пищеварения. Плюс, жевательная резинка помогает очищать полость рта от пищевых отложений, камня, налета на зубах".

Кроме этого, жевательная резинка полезна при переедании или несварении желудка из-за выделяемого при жевании желудочного сока.