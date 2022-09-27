3 опасных последствия отказа от секса

Секс — невероятно важная часть нашей жизни, о чем мало кто задумывается. Считается, что секс, в первую очередь, необходим мужчинам для поддержания хорошего гормонального фона, но и для женщин сексуальная близость часто оказывается естественным лекарством от многих заболеваний и расстройств. Мы посоветовались со специалистом и выяснили, что может произойти, если по какой-то причине секс надолго уйдут из вашей жизни.

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Репродуктивная система

Гинекологи не проводят параллелей с гормональными нарушениями и полным отказом от секса. Конечно, различные заболевания репродуктивной системы могут возникать по совершенно разным причинам, и тем не менее долгое воздержание может спровоцировать дальнейшее развитие того же поликистоза, опухолей в матке и просто сказаться на цикле. Женская репродуктивная система очень чувствительна к гормональным изменениям и может реагировать на внешние перемены довольно неприятно для самой женщины. В любом случае важно проходить ежегодные чекапы и, если есть проблемы в данной области, подумать, налажена ли ваша сексуальная жизнь.

Хроническая бессонница

Одна из самых больших проблем, которую довольно непросто решить даже со специалистом. Все мы знаем, что во время оргазма в организме выделяется окситоцин, который прекрасно помогает успокоить нервную систему и проще отойти ко сну. Когда женщина недополучает секс и естественную разрядку, могут начаться проблемы, в том числе и со сном, который будет нарушен. Помимо гормональной «истории», женщину может беспокоить и сам факт отсутствия партнера для интимной близости, что также не способствует налаживанию сна и успокоению нервной системы.

Депрессивное состояние