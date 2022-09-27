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6 минут назад

Диетолог Саволюк объяснила причину неконтролируемой тяги к перекусам

Мария Иглина

Аллерголог-иммунолог, диетолог Антонина Саволюк заявила, что неконтролируемые перекусы — это попытка мозга сбежать от стресса. И такой способ отвлечься от проблем может привести к серьезным нарушениям здоровья. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Лентой.ру".

Диетолог объяснила причину неконтролируемой тяги к перекусам
Фото: unsplash.comunsplash.com

Медик объяснила, что еда для человека — источник положительных эмоций. А сам процесс пережевывания пищи — это нагрузка на мышцы, которая помогает частично снизить уровень тревожности. Однако, как отметила Саволюк, все эти положительные эффекты очень недолговременны, и грозят здоровью лишними килограммами и их последствиями.

По словам эксперта, полностью исключать перекусы не стоит, однако есть и другие способы борьбы со стрессом:

"Конечно, в идеале нужно отрабатывать стресс в процессе рабочего дня физиологичными способами. А именно — прогулками, легкой физической активностью. Можно потанцевать пару минут, посмеяться весело над чем-то".

Кроме этого, расслабиться поможет большая чашка ароматного зеленого или травяного чая:

"Только это должен быть действительно натуральный полезный напиток. Добавьте в него палочку корицы, дольку лимона, немного мяты, мелиссы, цветки календулы. Такая чашка объемом от 500 миллилитров — это уже идеальный перекус, а калорий вообще нет".

Также важно не забывать про воду. Психическое состояние также зависит от водного баланса как от сна и режима питания.

Ранее диетолог раскрыла пользу жвачки для организма.

Здоровье,
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