Нутрициолог рассказал, опасен ли отказ от мяса

"История про анемию, дефицит железа, это не про то, ест человек мясо или нет. Это про то, как оно усваивается. Можно очень много есть красного мяса, но иметь анемию, или вообще не есть, и иметь хороший гемоглобин. Тут много факторов. И потеря железа, то есть, например, обильные месячные у женщин по причине каких-то гинекологических заболеваний. Или не усваивается, то есть тут патология ЖКТ. И тут тоже не важно, ест человек железо или нет".