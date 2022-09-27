Как повысить жизненный тонус в период менопаузы

Для многих женщин период после 50 лет знаменуется вступлением в менопаузу. В организме снижается выработка эстрогена, что негативно сказывается на качестве кожи, состоянии волос и работе внутренних органов. Но существует возможность улучшить здоровье и отсрочить «женскую зиму», подробнее об этом – в новом материале на Passion.ru.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Наталья Романова, разработчик системы тренировок мышц тазового дна, автор эксклюзивных методик, международный тренер, основатель компании Pelvic Health.

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Почему наступает климакс

Количество производимого эстрогена с возрастом снижается, а это главный гормон, регулирующий работу систем женского организма. 50 лет – средний возраст вступления в климакс, плюс-минус 5 лет.

Каковы признаки начала предклимактерического периода? В первую очередь нарушается менструальный цикл – месячные начинают «путаться». Замедляется обмен веществ и больше усилий требуется для поддержания веса в норме. Появляются проблемы с артериальным давлением, мучают «приливы», женщины ощущают сухость при интимном контакте. Эти проявления требуют консультации специалиста.

К сожалению, в период климакса часто возникают онкологические заболевания, поэтому необходим постоянный контроль онколога.

«Период климакса достаточно тяжело переносится женским организмом. Для него характерны: раздражительность, регулярные «приливы», ранее старение. Это результат угасания функции яичников и уменьшения количества вырабатываемого эстрогена. Нормализовать гормональный фон, укрепить мышцы тазового дна, наладить интимную жизнь, а также минимизировать негативные реакции организма при климаксе поможет комплекс специальных упражнений для мышц малого таза», – комментирует Наталья Романова.

Что помогает справиться с ситуацией

Хорошо показала себя заместительная гормональная терапия, которая подбирается индивидуально. Прием специальных гормональных препаратов позволяет ввести организм в заблуждение и продлить молодость на долгие годы. Но, к сожалению, устранить возрастное недержание мочи и проблемы интимного характера заместительная терапия не может.

С возрастом и после родов тонус мышц тазового дна ослабевает, что приводит опущению внутренних органов и проблеме со сфинктером. В результате при чихании, а при усугублении ситуации и при смехе, выделяется некоторое количество мочи, что доставляет физический и эмоциональный дискомфорт. Женщинам приходится использовать специальные прокладки.

Слабость мышц малого таза также приводит к утрате возможности испытывать оргазмы, что становится причиной сексуальной неудовлетворенности и ссор с партнером. С этими проблемами заместительная терапия не справится, а вот специальный комплекс упражнений – очень даже успешно. Он поможет без использования лекарственных средств оздоровить организм, избавиться от недержания, улучшить сексуальную жизнь и получить энергию, повышающую не только настроение, но и иммунитет.

Тренировки, возвращающие здоровье

Регулярное выполнение упражнений помогает активизировать кровообращение в области малого таза, улучшая тем самым питание органов и тканей. Это повышает местный иммунитет и препятствует развитию воспалительных заболеваний детородной системы. Еще одним плюсом тренировок является то, что мышцы укрепляются, органы занимают первоначальное положение и ситуация с недержанием улучшается.

Крепкие мышцы тазового дна – залог красивой осанки, так как соблюдается правильный баланс.

Но важно помнить, что не любая тренировка идет на пользу. Необходимо подобрать тот комплекс упражнений, который будет задействовать необходимые мышцы, не вызывая повышения внутреннего давления в области малого таза. Любое сдавливание может усугубить ситуацию. Поэтому рекомендуется контролировать выполнение упражнений при помощи специального аппарата, оснащенного датчиком. Но не датчиком давления, а датчиком измерения объема выработанной энергии. На основании этих данных производится оценка состояния внутренних мышц и эффективности выполняемых упражнений.