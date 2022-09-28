Чем опасен недостаток коллагена в организме

Дефицит коллагена приводит к травмам и снижению эластичности кожи, а переизбыток грозит фиброзом органов, предупредила врач-ревматолог «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Лебедева. О последствиях недостатка и переизбытка коллагена в организме она рассказала «Ленте.ру».

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Лебедева объяснила, что коллаген — это фибриллярный белок, основа и строительный материал, обеспечивающий прочность и эластичность всех соединительных тканей в человеческом организме, в том числе костей, сухожилий, хрящей, связок, кожи и ногтей.

Из-за неправильной работы эндокринной и центральной нервной системы, воспалительных процессов в организме, воздействия ультрафиолета, серьезного недоедания, старения обмен коллагена нарушается.

«При недостатке коллагена или при поломках в его структуре, можно выявить такие симптомы: овал лица постепенно провисает, снижается эластичность кожи; мелкие морщинки со временем превращаются в складки и заломы», — предупредила она.

Кроме того, недостаток коллагена провоцирует появление лишнего веса, сухость кожи, опущение уголков губ и верхнего века, хруст, боль в суставах.

Однако избыток коллагена и накопление волокон, по словам врача, тоже представляют опасность. Они приводят к фиброзу органов — разрастанию волокнистой, плотной соединительной ткани, как, например, при хроническом воспалении.

Врач отметила, что организм человека способен производить необходимое количество коллагена самостоятельно.