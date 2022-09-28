Достаточно лишь поверхностно изучить статистику, чтобы прийти к пониманию актуальности данного вопроса. Ведь за последние 50 лет число людей, страдающих ожирением, во всём мире выросло более чем в 3 раза.

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По данным ВОЗ, вторая и третья стадии ожирения (индекс массы тела выше 35 и 40% соответственно) диагностируется у 21 миллионов граждан России.

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Россия занимает 5 место в мире по распространённости ожирения после США, Мексики, Венгрии и Шотландии.

В настоящий момент в России более 60% взрослых имеют избыточный вес или ожирение. Среди детей этот показатель составляет около 30%.

Причины ожирения

засилье фастфуда;

обилие продуктов с содержанием сахара;

несбалансированное питание;

неправильный приём пищи;

отсутствие или низкий уровень физической активности и многое другое. Причин такой негативной тенденции, конечно же, много:

У людей под воздействием массовой культуры потребления пищи формируется соответствующий тип поведения. Неверно питаться просто входит в привычку.

Один из главных видов расстройства пищевого поведения

В психологии выделяют несколько типов и подтипов расстройств пищевого поведения.

Остановимся на самом распространённом — эмоциогенный (заедание стресса и проблем), который встречается примерно у 60 % больных ожирением.

Стимулом к приёму пищи у таких людей является не голод, а эмоциональный дискомфорт. Человек ест не потому, что он голоден, а потому, что он тревожен, беспокоен, испуган, обижен, подавлен и т. п.

В попытках похудеть многие «садятся» на диеты, потом срываются и набирают ещё больше. Как же разорвать этот порочный круг?

Как заставить себя похудеть раз и навсегда?

Давайте по порядку.

Заедание проблем — это сформированный тип поведения, рефлекс, если хотите. Сначала необходимо избавиться от этого рефлекса, поэтому начинать решать такие вопросы необходимо с похода к психологу или психотерапевту.

За деятельность наших внутренних органов отвечает вегетативная нервная система, которая состоит из симпатического отдела (условный «газ») и парасимпатического (условный «тормоз»). Во время стресса симпатика усиливается, и мы себя чувствуем очень напряжённо.

Чтобы понизить уровень напряжения многие просто едят, так как пищеварение относится к парасимпатике, а значит, мы успокаиваемся.

Почему именно едой снимается напряжение?

Это просто сформированный тип привычного реагирования на стресс. Кто-то курит, кто-то пьёт, кто-то объедается.

Этому способствует сформированное позитивное подкрепление: эмоциональное напряжение — приём пищи — понижение напряжения.

При этом мало кто пытается заесть стресс куском мяса с овощами или зеленью. Большинство предпочитает мучное и сладкое, так как именно эти продукты вызывают выброс дофамина (нейромедиатора удовольствия), и запускают практически ту же реакцию, что наркотики и алкоголь.

Формируется некая зависимость.

Зависимость — это навязчивая потребность в определённых действиях, которую человек не может контролировать. При зависимом поведении человек выполняет рефлексивно-обусловленные паттерны поведения, которые в моменте понижают его уровень стресса, тревоги и напряжения.

Иначе говоря, еда «работает» как быстрое болеутоляющее. Но и тут есть нюанс. Со временем организм привыкает к лекарствам (алкоголю, наркотикам) и требуется увеличение дозы. То же самое и с едой, требуется больше сахара и мучного.

Еда оказывает влияние на настроение и тонус.

В то время как здоровое питание помогает сфокусироваться на целях, плохое делает нас отупевшими и ленивыми.

Вывод: чем больше едим — тем меньше можем себя контролировать.

При срыве в диетах люди склонны винить себя за мимолётную слабость. И это большая ошибка. Ведь чувство вины только усиливает напряжение (симпатику), что требует ещё большего потребления еды для снятия напряжения.

А большее потребление пищи усиливает чувство вины. Получается замкнутый круг. Этот эффект называется: «Какого чёрта?»

Вот почему, если вы на диете и дали себе слабину, порадуйтесь и насладитесь вкусняшкой. Так вы точно не сорвётесь.

Пример из практики

Однажды я консультировал женщину, у которой всё в жизни было отлично и не было никаких поводов для стресса. После небольшого разговора стало понятно, что эта милая дама работает руководителем в общепите и вынуждена по долгу службы пробовать блюда.

После таких дегустаций у неё и возникал эффект «какого чёрта?», когда в мозге возникала мысль: «Какого чёрта? Я всё равно не могу похудеть. А раз не могу похудеть, тогда нет смысла себя ограничивать. Тогда хоть объемся».

Работу в таких случаях менять не обязательно. Ведь дело не в работе, а в мышлении.

Иногда поводом для стресса является необоснованное требование (долженствование) к себе и своему телу. Человек считает, что должен выглядеть определённым образом, а когда этого не случается, то это вызывает стресс, а он, в свою очередь, провоцирует срывы и компульсивное переедание.

Иногда (при булимии, например) схема выглядит более сложнее: стресс — компульсивное переедание — чувство вины (вместо расслабления) — искусственный вызов рвоты (или «наказание» себя через голодание, интенсивные занятия спортом и т.п.).

Схемы расстройств бывают разными, но принципы сохраняются.

Как же решить раз и навсегда проблему заедания?

Необходимо научить себя иначе оценивать стрессовые ситуации, а в тех моментах, где игнорировать проблему не получается, прибегать к другим способам понижения стресса.

Просто стоит понять взаимосвязь между мыслями, эмоциями и поведением, а также разработать вместе со своим психотерапевтом стратегии для изменения дисфункциональных установок (долженствований, требований к себе и другим и многое другое) и реакций.

Было бы несправедливо сказать, что на этом всё. С психолога нужно начинать, но это ещё не конец истории.

Во-первых, стоит посетить эндокринолога, проверить уровень гормонов и, возможно, пройти курс лечения.

Во-вторых, стоит пообщаться с профессиональным диетологом или нутрициологом для формирования нового списка потребляемых продуктов.

В-третьих, обратитесь к профессиональному фитнес-тренеру и подберите упражнения с учётом вашего физического состояния.