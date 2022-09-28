Врач рассказала, почему хочется часто перекусить и как с этим бороться

Врач-аллерголог-иммунолог, диетолог Антонина Саволюк рассказала, почему у человека может возникнуть устойчивое желание постоянно перекусывать. Но это опасно для здоровья, поэтому с этим желанием нужно бороться.

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По словам Саволюк, желание постоянно что-то есть, перекусывать — избавление от стресса. Когда человек ест, испытывает положительные эмоции, а нагрузка на жевательные мышцы утилизирует адреналин, благодаря чему снижается тревожность.

Но перекусы сулят избыточным весом и следующими за этим проблемами со здоровьем. Бороться с желанием перекусить нужно употреблением жидкости. Причём это будет вполне приемлемый перекус.

Кроме того, для перекуса подойдут не вымоченные в сиропе сухофрукты, шайбочки моркови — идеальный перекус, который прекрасно заменит сушки или печенье.

«Большая чашка ароматного зелёного или травяного чая позволит вам расслабиться, почувствовать себя в безопасности, и переключиться мысленно на вкус и запах напитка. Только это должен быть действительно натуральный полезный напиток. Добавьте в него палочку корицы, дольку лимона, немного мяты, мелиссы, цветки календулы. Такая чашка объёмом от 500 мл — это уже идеальный перекус, а калорий вообще нет», — объяснила врач.