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59 минут назад

Пульмонолог порекомендовал заниматься любовью для укрепления иммунитета

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Занятия любовью, спортом и хороший сон назвал в беседе с «Мослентой» лучшими способами укрепления иммунитета врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

Врач рекомендовал заниматься любовью для укрепления иммунитета
Фото: МослентаМослента

«Благодаря регулярной половой жизни у человека нормализуется гормональный фон, улучшается кровообращение в малом тазу. К слову, эрекция считается маркером мужского здоровья. Что касается спорта, то это профилактика большинства заболеваний, особенно если активничать на свежем воздухе», — сказал пульмонолог.

По его словам, заниматься укреплением иммунитета необходимо с раннего детства. Он отметил важность прогулок с ребенком хотя бы по 40 минут в день вне зависимости от времени года. Кроме того, в рационе человека всегда должны быть белок, сложные и простые углеводы. Врач уточнил, что продукты должны быть богаты витаминами и микроэлементами.

«Что касается иммуномодуляторов, среди них есть препараты, которые входят в перечень рекомендаций некоторых врачей. Они стимулируют выработку интерферона и укрепление иммунитета. На деле излишняя стимуляция иммунитета — это очень опасная вещь, которая может вызвать цитокиновый шторм», — сказал пульмонолог.

Абакумов объяснил, что в таком случае иммунная система человека начинает подавлять не только инфекцию, но и собственные клетки и ткани организма. Органы начинают отказывать, появляется сгущение крови. Все это может привести к летальному исходу, предупредил он.

Еще одним способом стимуляции он назвал здоровый сон. В это время вырабатывается гормон мелатонин, оказывающий профилактический эффект, активирующий иммунные клетки и увеличивающий их количество.

Здоровье,Олег Абакумов,
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