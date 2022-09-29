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1 час назад

Терапевт объяснила россиянам важность ежегодных поездок на море

Vse42.ru

Российский врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, почему нужно ездить на море каждый год.

Терапевт объяснила россиянам важность ежегодных поездок на море
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с журналистами медик поделилась мнением, что человеку необходимо посещать море каждый год в первую очередь ради получения витамина D. Также пользу здоровью принесет насыщение организма йодом, передает издание URA.RU.

– Во-вторых, морской песок, полезные соли, дыхание морским воздухом, который содержит йод. Морепродукты содержат много йода, и это полезно для организма. В-третьих, если сосны на берегу, то это вообще прекрасно. Нагретая сосна очень полезна, – цитирует СМИ врача.

Также Ярцева добавила, что отдых на море принесет человеку общее расслабление и снимет напряжение. При этом, по словам эксперта, не обязательно лежать на пляже, можно проводить время, занимаясь физической активностью, для усиления оздоровительного эффекта.

Здоровье,Ирина Ярцева,
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